MiLB》林昱珉好投後英文受訪 自曝今年2A開季、目標上大聯盟 （影音）

林昱珉。（取自X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台灣左投林昱珉今於新秀對抗賽（Spring Breakout）先發對上洛磯，繳出2局被敲出2支安打、送出1次三振沒有失分的好投。賽後他接受亞利桑那媒體訪問也用英語受訪，透露自己新球季將從2A開季，目標是能在今年登上大聯盟。

儘管有翻譯在身邊，林昱珉賽後受訪還是先用英文表達，「我想登上大聯盟，我今年還是在2A開季，再一個層級就能上到大聯盟了，希望今年能迎來大聯盟處女秀，試著待久一點，這是我今年的目標。希望能上大聯盟，至少7月前能到3A。」

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D-backs top pitching prospect Yu-Min Lin threw a couple scoreless innings in tonight's Spring Breakout game.



His goal is to reach the major leagues by the end of the season. pic.twitter.com/JajBOSuJrl — Arizona Sports （@AZSports） March 17, 2024

林昱珉接著透過翻譯表示，自己先前在大聯盟春訓表現不佳，今天再度獲得機會可以上場好好表現，感覺放鬆許多，控球更穩定，也勇於進攻好球帶。他也透露自己在訓練營中不斷在磨練伸卡球，「我知道我的球速不快，我還在加強伸卡球，我覺得進步了不少，我今天也能投到自己想要的位置。」

林昱珉也透露球團下放他至小聯盟訓練營時，教練團不斷鼓勵他，並強調他是名優秀的投手，但需要改善他的肢體語言，「大聯盟的打者可以透過投手的肢體語言來察覺他的情緒，而我的肢體語言還不夠穩定。」

林昱珉也感謝響尾蛇球團將他定為這場新秀對抗賽的先發投手，「球隊裡有很多優秀的先發投手，但他們選擇了我，所以我感到非常榮幸。」

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