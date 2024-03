MiLB》林昱珉好投後英文受訪 自曝今年2A開季、目標上大聯盟 （影音）

林昱珉。(取自X)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇台灣左投林昱珉今於新秀對抗賽(Spring Breakout)先發對上洛磯,繳出2局被敲出2支安打、送出1次三振沒有失分的好投。賽後他接受亞利桑那媒體訪問也用英語受訪,透露自己新球季將從2A開季,目標是能在今年登上大聯盟。

儘管有翻譯在身邊,林昱珉賽後受訪還是先用英文表達,「我想登上大聯盟,我今年還是在2A開季,再一個層級就能上到大聯盟了,希望今年能迎來大聯盟處女秀,試著待久一點,這是我今年的目標。希望能上大聯盟,至少7月前能到3A。」

D-backs top pitching prospect Yu-Min Lin threw a couple scoreless innings in tonight's Spring Breakout game.



His goal is to reach the major leagues by the end of the season. pic.twitter.com/JajBOSuJrl