MLB》左打法官發威！ 洋基大物新秀對抗賽敲超大號雙響砲（影音）

瓊斯。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕被譽為「左打法官」的洋基潛力大物瓊斯（Spencer Jones）今天在跟藍鳥的新秀對抗賽（Spring Breakout）表現亮眼，單場猛轟兩發全壘打，灌進4分打點，幫助球隊以9：1擊敗藍鳥。

瓊斯被《MLB Pipeline》評價為洋基農場的第二號新秀，同時在百大新秀排名第84名，今天他首轟是面對左投Adam Macko的82.9英哩滑球所擊出，該球的擊球初速高達106.5英哩，飛了399英呎遠，第二轟則是面對右投培瑞茲（Fernando Perez），擊球初速是更快的108.5英哩，小白球飛了427英呎遠。

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本場洋基先發左投塞爾維奇（Brock Selvidge）談到瓊斯表示，「這孩子，他很特別。看他打球很有意思，他有著運動型的身材，他可以做任何事情。」而今天塞爾維奇的表現也很精彩，他主投4局飆出8次三振，只被打1支安打，送出1次四壞保送。

洋基隊在休賽季圍繞的幾筆交易當中，都傳出對方球隊想要瓊斯的消息，包含教士對索托（Juan Soto）的初始報價，以及釀酒人柏尼斯（Corbin Burnes）與白襪席斯（Dylan Cease）的談判，但洋基最後都選擇留下瓊斯。先前凱許曼（Brian Cashman）曾提到瓊斯表示，他之所以會成為球隊的首輪選秀是有原因的：「非常具有天份，真的很高的天花板。他是個真的非常具有天賦的傢伙。他很常被（交易）詢問，這讓我知道我們對他的評估跟業界的相似。」

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