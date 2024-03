MLB》左打法官發威！ 洋基大物新秀對抗賽敲超大號雙響砲（影音）

瓊斯。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕被譽為「左打法官」的洋基潛力大物瓊斯(Spencer Jones)今天在跟藍鳥的新秀對抗賽(Spring Breakout)表現亮眼,單場猛轟兩發全壘打,灌進4分打點,幫助球隊以9:1擊敗藍鳥。

瓊斯被《MLB Pipeline》評價為洋基農場的第二號新秀,同時在百大新秀排名第84名,今天他首轟是面對左投Adam Macko的82.9英哩滑球所擊出,該球的擊球初速高達106.5英哩,飛了399英呎遠,第二轟則是面對右投培瑞茲(Fernando Perez),擊球初速是更快的108.5英哩,小白球飛了427英呎遠。

The @Yankees No. 2 prospect, Spencer Jones, finds the seats in his first #SpringBreakout at-bat! pic.twitter.com/bdKi4e1RmU