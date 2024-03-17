NBA》好希望柯瑞與詹皇同隊打球！ 前勇士總管受訪說明原因

詹姆斯（左）、柯瑞（右）。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕柯瑞（Stephen Curry）與詹姆斯（LeBron James）在這幾年的交手總是能吸引非常多球迷的關注與喜愛，對此前勇士總管邁爾斯（Bob Myers）在受訪時更直言希望這兩人有一天能在NBA同隊打球。

現任ESPN分析師的邁爾斯在勇士對上湖人的賽前接受訪問時表示:「我現在的願望就是我們能在某個賽季看到詹姆斯和柯瑞同隊打球，因為他們是在場上最完美的互補者。」

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隨後邁爾斯也補充了自己的想法:「除了他們都是NBA最受歡迎的球星之外，柯瑞和詹姆斯在籃球場上的互補性超乎任何人的理解，詹姆斯是有史以來最好的控球前鋒，而柯瑞則是最棒的無球跑動者，只可惜我們應該看不到這樣的組合。」

雖然在今年交易截止日前一度有傳聞指出勇士與湖人高層曾針對詹姆斯的交易案進行討論，但談判並沒有取得多大進展，此外當勇士老將D.格林（Draymond Green）談到這件事時也曾表示:「我認為這很酷（指詹姆斯與柯瑞同隊），它並沒有發生，但光有交易談判就已經很酷了，因為你甚至無法想像有一天聯盟中會出現這樣的談話。」

柯瑞和詹姆斯無疑是聯盟目前的代表人物，兩人都擁有非常頂尖的球技和大量的球迷，若他們有一天能在任一球隊一起打球甚至挑戰奪冠那絕對會是震撼整個聯盟的大事，但遺憾的是目前所有跡象都顯示這件事只會是邁爾斯和所有球迷的想像而已。

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