戴資穎告別全英公開賽。(圖片取自臉書)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕台灣一姊戴資穎今年在最後一次的全英公開賽於4強不敵瑪琳無緣奪冠,今天他也在社群軟體上道出感謝。

戴資穎先是用英文寫道:「Thank you, All England Thanks everyone who supports me 」隨後再用中文說道:「謝謝在現場為我吶喊加油的大家 也謝謝大家對我的關心」最後他也感謝團隊給他的照顧與支持,並與大家相約下個比賽見。

戴資穎生涯曾在2017、2018與2020年於全英賽女單奪冠,本屆在4強止步後戴資穎曾透露自己首戰打完後便受到傷病困擾,有想過要退賽,指出自己能打到4強已經「還可以」。返台後預計也會對自己的身體進行一些檢查。

