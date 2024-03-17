PLG》高國豪22分聯手艾夫伯 攻城獅氣走龍頭夢想家收2連勝

高國豪。（新竹攻城獅提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新竹攻城獅今強碰龍頭福爾摩沙夢想家，艾夫伯砍下全隊最高26分，高國豪挹注22分，加上克拉投進致勝罰球，助隊以98：96驚險收下2連勝，也終止夢想家的3連勝。

近期氣勢如虹的夢想家在過去7戰拿下6勝，穩居龍頭，但今天作客新竹，首節進攻沒能有效發揮，全隊只拿下14分，半場打完攻城獅暫時取得50：45領先。

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易籃後，夢想家展開反撲，終場前1分24秒時，陳振傑放進2分，夢想家追成96：96平手，但林俊吉沒有把握三分外線出手，無力超前，隨後攻城獅克拉取得籃下出手機會，雖然沒放進但造成犯規，2罰1中，助隊握有1分領先。

夢想家擁有最後一波進攻機會，今天手感不錯的德文馬布爾持球殺到禁區，但沒有放進也未造成對手犯規，無力逆轉戰局。

攻城獅艾夫伯繳出全隊最高26分、7籃板，高國豪進帳22分，克拉貢獻13分、10助攻；夢想家德文馬布爾繳出28分、12籃板，布依德16分次之。

艾夫伯。（新竹攻城獅提供）

高國豪。（新竹攻城獅提供）

林俊吉。（福爾摩沙夢想家提供）

布依德。（福爾摩沙夢想家提供）

德文馬布爾。（福爾摩沙夢想家提供）

克拉。（新竹攻城獅提供）

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