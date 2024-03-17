MLB》索托能否續留洋基？ 總管受訪分享當前進度

索托。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕自從索托（Juan Soto）從教士被交易至洋基後，他是否能成功與洋基續下長約或在球季結束後改投他隊一直都是外界關注的焦點，對此洋基總管凱許曼（Brian Cashman）受訪時也針對這件事做出回應。

索托目前至今在春訓期間的表現相當出色，繳出打擊率3成，4發全壘打和10分打點的成績，同時他在場外的其他方面也都看起來相當適應紐約的生活，但根據先前的報導，洋基至今都沒有針對續約做出任何嘗試。

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而對此凱許曼在受訪時表示:「我們目前的預測是索托將在本季結束後投入自由市場，球團這邊一直都對續約談判保持開放態度，同時我也認為談判一定會發生，只是目前我們還沒有進行任何對話。」

索托今年在仍具仲裁資格的情況下獲得了3100萬美元的年薪，這是符合仲裁資格球員的最高年薪紀錄，根據本篇報導指出，筆者認為凱許曼已經得知索托今年在投入自由市場時會希望拿到一張總價達5.5億-6億美元的超級大約，索托在2022年夏天曾拒絕過國民開出的4.4億美元合約，所以可預期的是他索求的金額只會比這個數字來得更高。

而對此索托在談到續約問題時則表示:「如果他們想要談談（指續約），他們可以和波拉斯（Scott Boras）談談，但現在最重要的還是上場打球，我現在是洋基的一員，我不會為此感到任何擔心。」

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