MLB》松井裕樹首爾亮相1局無失分 教士完封南韓但安打不及對手

松井裕樹。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士與道奇將在20日和21日在南韓首爾高尺巨蛋進行大聯盟海外開幕戰，今天兩隊進行友誼賽備戰，教士對上南韓國家隊，雖然安打不及對手，但靠著8名投手的強力壓制，終場以1：0完封南韓隊。

南韓隊今天派出韓華鷹20歲火球王牌文東珠擔任先發投手，他曾經幫助南韓隊在杭州亞運完成4連霸，不過首局控球大走鐘，連續投出3次四壞球保送，讓教士堆成滿壘，儘管之後三振掉馬查多（Manny Machado），還讓金河成敲出游擊飛球出局，但卻出現暴投，讓教士先馳得點。文東珠主投2局失1分，投出2次三振和4次四壞球保送，最快球速為96.4英哩（約155公里）。

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前樂天金鷲守護神松井裕樹在5局上登板投球，一上來先讓南韓隊游擊手金周元擊出二壘飛球遭接殺，接著四壞球保送了中外野手崔知訓，隨後投出暴投讓跑者推進至二壘，他先讓金亨俊擊出三壘滾地球出局，金盛閏的右外野飛球遭塔提斯（Fernando Tatis Jr.）美技接殺，順利化解危機。總計松井裕樹主投1局無失分，投出1次保送，最快球速達92.2英哩。

兩隊今天打擊火力欠佳，形成一場投手大戰，南韓隊雖然在首局尹棟熙敲安後，熄火了6局，7局上才靠著文保景敲出第2安，但南韓前兩棒金慧成和尹棟熙在8局上分別敲出安打，一度形成一二壘有人，佩雷塔（Wandy Peralta）順利解決姜白虎，力保不失分。南韓全場只有5支安打，但仍優於教士的4安，塔提斯和金河成各敲1安，梅里爾（Jackson Merrill）則是包辦2安，R蘇亞雷斯（Robert Suarez）靠著再見雙殺順利關門，教士終場就以1：0完封南韓隊。

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