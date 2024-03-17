HBL》等了12年！北一女「不亞了」打敗普門 奪隊史第2冠

北一女打敗普門奪隊史第2冠。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕距離上次奪冠超過10年的北一女中，今日在台北小巨蛋登場的HBL女子組冠軍賽，雖然上半場打完還落後，但第三節展開反撲，最終以68：61打敗普門中學，捧起隊史第2座冠軍，告別「亞軍宿命」。

北一女潘陳家姍。（記者林正堃攝）

北一女在2012年的100學年奪首冠，近年也是4強班底，108、110、111學年闖進冠軍賽，但3次都敗給淡水商工，如今淡商提前出局，北一女奪冠呼聲水漲船高。北一女昨4強賽以79：65擊敗金甌，連3屆挺進總冠軍賽，今天對決六度闖進冠軍賽的普門，矢志帶回隊史第2冠。

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普門隊史拿過4冠，其中97學年奪下首冠的當家主控李宜瑄，如今已升格為總教練，她希望這批球員在冠軍戰「微笑以對」，用挑戰者心態衝擊北一女。

本屆13連勝不敗的北一女在開賽就連得5分，但普門也逐漸回穩，靠著陳妤瑩、李郁慈縮小差距，雙方首節結束，北一女16：15領先。普門卓承沅禁區打進2分，幫助球隊追成17：17平手，且北一女命中率持續下滑，甚至連罰球都不進，普門再靠李郁慈中距離跳投取得19：17超前，不過兩隊經過一陣兵荒馬亂，北一女米靖恩、旮幼亞馥連續得分再度超前，只是李郁慈先投進三分球，再靠高丁佩芸快攻上籃又以28：26領先，普門半場32：30領先。

北一女鄒沛宸。（記者林正堃攝）

易籃後，北一女靠著鄒沛宸、潘陳家姍等開始反撲，一波17：2攻勢翻轉戰局，三節結束變成52：42領先，但普門女將沒放棄，林湘凌、卓承沅、李郁慈聯手追分，最後5分鐘剩4分落後，只是北一女回敬6：0，領先又達雙位數就提前為這場比賽定調。

北一女潘陳家姍攻下全場最高20分，旮幼亞馥16分、8籃板，鄒沛宸13分，米靖恩11分、18籃板、8助攻和4抄截，至於普門李郁慈18分，卓承沅14分、10籃板，林湘凌10分、22籃板，陳妤瑩9分、8助攻。

北一女米靖恩。（記者林正堃攝）

普門林湘凌。（記者林正堃攝）

普門李郁慈。（記者林正堃攝）

普門卓承沅。（記者林正堃攝）

北一女打敗普門奪隊史第2冠。（記者林岳甫攝）

北一女打敗普門奪隊史第2冠。（記者林正堃攝）

北一女打敗普門奪隊史第2冠。（記者林岳甫攝）

北一女潘陳家姍。（記者林正堃攝）

米靖恩（右）、旮幼亞馥。（記者林正堃攝）

北一女打敗普門奪隊史第2冠。（記者林正堃攝）

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