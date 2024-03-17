第2屆百年六中高球聯盟聯誼賽 冠軍盃留主場新竹中學校友會

第2屆臺灣百年六中高球聯盟聯誼賽，昨（16）日在新竹縣新豐高爾夫球場舉辦，選手都是畢業的校友年齡最長從85歲至最年輕的21歲。（主辦單位提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕第2屆臺灣百年六中高球聯盟聯誼賽，昨（16）日在新竹縣新豐高球場舉辦，選手都是畢業的校友年齡最長從85歲至最年輕的21歲，最後比賽結果、新竹中學獲得團體組冠軍，將冠軍盃留主辦方主場新竹中學校友會。

主辦單位表示，此次參賽的六所學校，包括新竹中學、台中一中、台中二中、台南一中、高雄中學、及台北市成功中學，都是從日治時期就創立的高級中學，當時台灣分五個州，分別是台北、新竹、台中、台南、高雄等5個州。比賽選手資格就是這6校畢業的校友，共計230名選手。

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這六所高中歷史悠久，畢業的校友廣布海內外，透過高球比賽彼此相聚聯誼。比賽當日，6校校長都到場加油並參加頒獎餐會。成功中學校友會會長，現任台北市議會議長戴錫欽，以及前新竹縣長范振宗也參加比賽以及頒獎晚宴。

新竹中學校長郭珍祥致詞，此活動凝聚各縣市高中校友的情誼，希望會有更多歷史百年的高中陸續加入。新竹中學校友會會長、也是敦陽科技董事長梁修宗表示，新竹有科學園區，各校理工科畢業的校友在新竹地區工作的相當多，透過球賽了解彼此、擴大人脈的連結。

此活動首屆由雄中以及南一中主辦，今年輪到新竹中學，規模以及凝聚力越來越大，頒獎餐宴中台中一中接過會旗，相約明年第3屆比賽台中見。

主辦單位表示，此次聯誼賽團體組成績分別以各校前18名參賽者總桿數為準。新竹中學以總桿數1494桿、平均83桿，贏得團體組冠軍。亞軍則為台南一中總桿1575桿 平均87.5桿，季軍為台中一中總桿1605桿 平均89.2桿。個人獎項則是：總桿冠軍竹中何震華 75桿，亞軍南一中蘇茂昌 76桿，季軍竹中陳賢秋 79桿。浄桿冠軍成功張益峰 73.4 桿、亞軍中一中朱永譁73.6桿，季軍竹中郭謙賢 73.8。

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