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網球》謝淑薇神來一擊！病後沒練球印地安泉照樣奪冠

2024/03/17 19:53

謝淑薇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇神來一擊，讓她與比利時最佳拍擋梅騰絲（Elise Mertens）勇奪2024印地安泉網賽女雙冠軍，賽後她還透露，先前中東地區生病休息一陣子沒練什麼球，臨場照樣展現精彩演出，足令各界驚奇不已。

謝淑薇元月澳洲公開賽大放異采，包辦女雙、混雙兩座大滿貫冠軍，接下來2月杜哈和杜拜都因身體微恙陷入低潮，「今年有點特別，因為我有段時間沒有參與巡迴賽，在卡達又生病了，醫生建議我暫時不要激烈運動，所以杜拜之後有陣子沒做什麼訓練。」儘管如此，38歲「台灣一姊」於美西沙漠綠洲城市再出發，又以靈活刁鑽球風在女雙戰場橫掃群芳，偕同梅騰絲自2021年以來再度笑捧印地安泉金盃，而且復出不過短短11個月，就戲劇性生涯第9度重返世界女雙球后寶座。

決賽面對實力堅強的第3種子澳洲杭特（Storm Hunter）／捷克辛妮亞可娃（Katerina Siniakova），頭號種子「台比聯軍」歷經互破回穩先馳得盤，次盤雙方一路互保僵持至4：4，謝淑薇打出一記完美的反手致勝球，不但在杭特發球局拿下破發點，更成為直落2贏球關鍵，連梅騰絲都忍不住讚嘆小薇網前精妙截擊，「她當時打出令人驚豔的一分，這確實很有幫助。」

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