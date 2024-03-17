中職》富邦熱身賽跨季7連不敗！ 中信兄弟大巨蛋近兩戰僅各得1分

富邦悍將拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將公辦熱身賽狀況火燙，今本季初訪大巨蛋，就在高國麟開轟、先發投手陳仕朋好投之下，以12:1擊敗中信兄弟。悍將跨季公辦熱身賽已7連不敗，再1場平聯盟紀錄。

中信兄弟近兩場在大巨蛋火力難以發揮，連同月初和日職讀賣巨人交流賽1場，本季兄弟尚未在大巨蛋獲勝過。

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富邦悍將首局靠王勝偉和范國宸安打拿1分。中信兄弟岳政華首局首打席面對陳仕朋開轟，這1轟幫助球隊追平，也是兄弟團隊在大巨蛋首轟，更是公辦熱身賽自2006年有紀錄以來，第4支首局首打席全壘打。

岳政華敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）

富邦悍將在2上反攻，高國麟從鄭凱文手中擊出陽春砲，再次取得領先。3局上，王勝偉再次敲安帶起攻勢，申皓瑋安打帶打點，孔念恩擊球造成兄弟內野失誤，富邦單局2分。

高國麟敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）

5局上，申皓瑋從陳琥手中敲安，孔念恩滾地球而兄弟雙殺不成，高國麟接著敲安，戴培峰的三壘安打帶有2分打點。

戴培峰敲出三壘安打，帶有二分打點。（記者陳志曲攝）

兄弟在岳政華首局首打席開轟後，打線陷入沉寂，5局攻勢以雙殺收場，6局下2出局後，許基宏被保送、陳俊秀敲安，但後續仍無功而返。

7局上，悍將申皓瑋二壘打、孔念恩保送後，代打的張進德安打，再添2分。9局上，悍將蔣智賢被江忠城保送，張宥鈞、王苡丞敲安，造成滿壘，辛元旭三振，張進德打擊造成許基宏失誤，悍將又添1分。池恩齊兩出局後的清壘三壘打，再讓悍將拉開差距。

申皓瑋敲出二壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

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