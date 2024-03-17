PLG》在主場遭國王痛宰吞4連敗 許晉哲點出問題

富邦勇士今在主場以104：129不敵新北國王。（勇士提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕衛冕軍富邦勇士今在主場以104：129不敵新北國王，最多還曾落後到31分，也讓原本預期會是一番激戰的「雙北大戰」，呈現一面倒局勢。勇士總教練許晉哲賽後坦言，球隊防守問題很大，另外也提到，4月3日大限前將持續尋覓適合的洋將。

勇士前役不敵桃園領航猿，今天面對國王依舊沒能振作，上半場打完已陷入雙位數落後。提到球隊的狀況，許晉哲說：「很抱歉連續兩場球沒把球隊帶好，我們防守出了很大問題，三分線對不出去、籃板自己人搶自己人，這兩場內容有點雷同，進攻效率上不夠好，籃板也無法鞏固。」

請繼續往下閱讀...

勇士這季要挑戰4連霸，除了面臨陣容老化問題，洋將辛特力又因傷缺陣，許晉哲不諱言，少了辛特力對於球隊打擊非常大，「等同少了一個領袖，他在場上能給球隊很大安定感，他會帶著年輕球員，防守變化也較多，他不在情況下，很多防守策略沒辦法用。」

目前勇士陣中洋將除了辛特力外，還有強森、塞瑟夫、賽爾登，許晉哲表示，雖然時間有點緊迫，但球隊仍會尋覓其他合適洋將人選。

勇士今天不敵國王後吞下4連敗，目前以11勝14負排名第5，和第4的新竹攻城獅已經擴大到2場勝差。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法