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HBL》不可思議的菜鳥黃瀚陞、謝旻耕 南山大逆轉光復奪隊史第8冠

2024/03/17 20:59

南山粉碎光復3連霸美夢，勇奪隊史第8冠。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕光復高中、南山高中今晚在台北小巨蛋對決，也是兩隊連3年在HBL男子組冠軍戰狹路相逢，光復一度領先達到雙位數，但南山菜鳥射手黃瀚陞連續飆進三分球幫助球隊起死回生，另一位菜鳥謝旻耕又連續兩次快攻上籃，最終南山以87：85逆轉光復，收下隊史第8冠，也粉碎光復尋求3連霸的美夢。

尋求3連霸的光復昨挾著一波17：0攻勢，加上「雙槍」謝銘駿27分、林恩宇26分，以77：62打敗東泰高中；南山在4強賽以89：73大勝松山，第20次挺進冠軍戰，本屆想揮別「亞軍宿命」。

南山、光復第一節就你一拳我一拳互毆的概念，打完光復暫時以21：20領先南山，甚至進入第二節還是你來我往，而光復林恩宇雖然帶隊稍微將領先擴大，但在次節剩1分13秒遭判進攻犯規，也是他此仗第4犯，南山則靠黃瀚陞、劉耕灝連續三分球追成43：43平手，以及謝旻耕壓哨補籃南山45：44領先。

謝旻耕。（記者林正堃攝）

光復謝銘駿在第三節終於有得分進帳，也帶隊取得超前，但上半場投進4顆三分球，攻下14分的劉耕灝又飆進一顆，幫助南山又要回領先，只是他也吞下第4次犯規只能先下場休息，光復高二的張鈞淮挺身而出包括一記「三分打」率隊變成66：58領先進入第四節。

犯規麻煩在第三節板凳坐好坐滿的林恩宇，第四節8分多鐘重返戰場，只是南山劉耕灝雖有犯規麻煩也上場並投進三分球，加上曹祐寧切入上籃縮小差距，光復也是有所回應，最多領先達10分，黃瀚陞又連飆2顆三分球，加上光復失誤南山隊長莊政隆快攻上籃，兩隊最後2分14秒，南山78：82落後，黃瀚陞再飆1顆三分球，只落後光復1分，莊政隆1分19秒兩罰中1，光復發生要命失誤，謝旻耕1分11秒輕鬆上籃84：82超前，1分02秒曾韋翔飆進三分球又超前，只是謝旻耕跑得飛快29.85秒上籃又以86：85領先，最後光復反撲無效，黯然無緣連霸，南山則揮別亞軍宿命繼104學年再度稱王。

南山劉耕灝飆進6顆三分球，轟下全場最高的23分，外帶8籃板，黃瀚陞則是投進5顆三分球挹注19分，莊政隆貢獻12分、9助攻和5籃板，謝旻耕有12分、5籃板和3抄截。

張鈞淮攻下光復最高的18分，沈宥均繳出14分、21籃板的雙十表現，曾韋翔也有13分、11籃板，林恩宇拿下16分。

南山劉耕灝。（記者林正堃攝）

光復林恩宇。（記者林正堃攝）

光復曾韋翔。（記者林正堃攝）

光復沈宥均。（記者林正堃攝）

光復謝銘駿。（記者林正堃攝）

南山粉碎光復3連霸美夢，勇奪隊史第8冠。（記者林正堃攝）

南山粉碎光復3連霸美夢，勇奪隊史第8冠。（記者林正堃攝）

南山粉碎光復3連霸美夢，勇奪隊史第8冠。（記者林正堃攝）

黃瀚陞。（記者林正堃攝）

南山教練楊宜峰。（記者林正堃攝）

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