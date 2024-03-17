全英賽》瑪琳奪冠後淚崩與母親相擁 坦言除了此站還有更重要目標

瑪琳睽違9年奪下全英賽冠軍。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）在全英公開賽女單決賽擊敗日本一姊山口茜，收下睽違9年的生涯第二座全英賽冠軍，賽後他指出自己現在最關注的事情並非奪冠，而是還要需要進步的地方。

瑪琳受訪時表示，「我很高興，我也對自己感到很驕傲。這是個很困難的一週，我覺得很驕傲地點不是因為在這裡拿下冠軍。」瑪琳坦言，在本週一開始，自己跟教練有過一場艱難的討論，主要關於他需要進步的地方。

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瑪琳提到，自己需要在場上拿出新的東西、必須自我進化，而這也就是他在整週所做的情，因此他也對自己感到驕傲，同時也很高興能夠在9年後贏下第二座全英賽冠軍。此外瑪琳表示，自己並沒有完全專注在這個賽事，他最主要關注的是自己需要進步的地方，「我們主要的目標是今夏的奧運，我很高興，因為我必須要持續在正確的道路上前進，要把新的東西放進我的比賽中。」

瑪琳的母親在全英賽到場觀戰，奪冠後瑪琳到觀眾席與自己的母親相擁，他表示，自己的父親在3年前離世，因此現在只有自己的母親陪他，「這真的很特別，因為這是我第二次贏下全英公開賽，第一次他沒辦法來，而這次他一整周都在，那感覺真的很好，我也知道他一直在場邊叫著我的名字，我對他感到很驕傲，我也知道他對我感到很驕傲。」

談到自己能夠擊敗山口茜奪冠，瑪琳直言自己很失望，因為雖然他用自己想要的方式贏下比賽，但山口茜卻受傷，不過他仍想恭喜山口茜打出很棒的一週，直言山口茜表現得很好，一路上打敗很多強勁、頂尖的對手，「我感到很難過，因為我不喜歡看到任何選手受傷，就算他們的對手是我。希望他能夠早日復原並重返賽事。」

瑪琳表示自己沒有太多時間慶祝，他在數個小時後就要飛往瑞士參加下週瑞士公開賽，瑪琳指出，自己還是要感到驕傲，因為他度過了令人驚豔的一週，而且還得持續前進。

瑪琳在奪冠後與母親相擁。（法新社）

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