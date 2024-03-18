曹祐齊跟味全龍請假 見證弟弟曹祐寧一圓HBL冠軍夢

〔中央社〕隨著南山高中今天在HBL冠軍戰上演逆轉勝，高三的曹祐寧終於一圓冠軍夢，而他效力於中職味全龍的哥哥曹祐齊還特別跟球隊請假，見證值得紀念一刻。

連續3年的高中籃球聯賽（HBL）男子組冠軍戰皆由南山對戰光復高中，面對高中生涯最後1次的小巨蛋之旅，曹祐寧帶著享受的心情、珍惜每一場比賽，並記得去年敗給光復的悔恨，以挑戰者的身分拚戰。

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此役光復一度取得雙位數領先，讓曹祐寧內心萌生又要輸球的想法，不過隨著高一射手「南山柯瑞」黃瀚陞在第4節連續飆進3顆3分球，他堅信這場一定會贏，最後南山順利上演逆轉勝，以2分之差擊敗力拚3連霸的光復。

終於一圓HBL的冠軍夢，曹祐寧笑說，已經忘記過去失利的感覺，「國中哭是因為被淘汰的難過，而今天是那種快樂的流淚，這座冠軍真的很值得紀念。」他更透露，賽前沒有人看好南山，更顯得冠軍實至名歸，「我們團結再一起，不管輸球都團結執行策略，把態度做好。」

有趣的是，出身運動世家的曹祐寧，今天也是「全家總動員」到場加油，尤其哥哥曹祐齊還特別向味全龍請假，北上見證弟弟人生重要的一刻，「其實我原本以為他們昨天就會輸，結果打到晚上的冠軍賽，所以今天就算練球再累，我也要拚弟弟高中生涯的最後1場。」

爸爸曹竣崵則興奮說道，第4節以為南山要輸了，沒想到突然一股氣上來，展現拚戰不懈的精神，「比我自己投無安打還開心。」媽媽傅姿伶同樣緊張，不過她在賽前希望曹祐寧放鬆享受最後1次的HBL，「今天看到南山沒有壓力，臉上掛著笑容，就能夠有好的表現。」（編輯：何宏儒）1130318

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