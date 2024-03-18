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HBL光復3連霸夢碎 陳定杰：老天爺要我再挑戰

2024/03/18 00:39

〔中央社〕在HBL男子組冠軍戰遭到南山高中逆轉，光復高中無緣達成3連霸成就，教練陳定杰透露真的很難，「或許老天爺想要我再挑戰1次。」

力拚高中籃球聯賽（HBL）甲級男子組賽史上第2度3連霸的光復，今天再度與南山爭取冠軍金盃，並一度取得雙位數領先，眼看冠軍即將到手，沒想到南山年僅高一的射手黃瀚陞，在第4節連續飆進3分球，導致光復最後以85比87遭到逆轉，無緣締造「光復王朝」。

此役光復主力謝銘駿手感不佳，加上當家控衛林恩宇又提前陷入犯規麻煩，間接導致光復的落敗。總教練陳定杰認為，除了被對方投開外，陣中幾名主將也都抽筋，加上陣容深度不如對手，「輸2分的比賽是教練的責任，不會是球員，只能說努力不夠。」

陳定杰補充，「我覺得三年級都盡力了，今年是我們收割的一年，可惜的是對方一年級用超水準發揮，把這場比賽又要了回去。」不過，針對繳出14分、21籃板的沈宥均，陳定杰則給予高度評價，「他在場上就是一名洋將，今天也把價值打出來，這可能是他3年來打得最好1場。」

挑戰3連霸失利，陳定杰透露真的很難，「我覺得老天爺要我再挑戰1次。」他表示，每年都有設定接班人選，無奈陳相榮在休賽季受傷，以致於少了一名輪替球員，「因為每名球員對我們來說都很重要，如果今天有相榮的話，我相信結局會不一樣。」（編輯：何宏儒）1130318

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