NBA》怎投進的？KI「左手勾射」單吃小丑 助獨行俠絕殺金塊（影音）

厄文。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠今主場迎戰金塊,靠著厄文(Kyrie Irving)末節獨拿10分,更在關鍵讀秒時刻超狂「左手勾射」,率領獨行俠以107:105絕殺金塊,斬斷對方5連勝。

獨行俠上半場全靠東契奇(Luka Doncic)獨撐大局,個人就拿下23分;金塊則是多點開花,其中又以小波特(Michael Porter Jr)15分最為出色,也率領金塊上半場取得61:58的些微領先。然後易籃後,金塊單節被打出26:18攻勢,獨行俠以84:79超前。

決勝節獨行俠一度拉開到10分領先,但金塊輪到穆雷(Jamal Murray)接掌戰局,最後27.1秒投進三分球,以105:102超前。但東契奇不囉嗦馬上回敬一顆弧頂大號三分再度追平,接著穆雷嘗試中距離拔起未果,獨行俠掌握最後進攻,厄文在0.1秒之際單腳起跳用左手勾射的方式,在約基奇(Nikola Jokic)的嚴防下空心破網絕殺金塊,驚險捍衛主場。

