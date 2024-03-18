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NBA》怎投進的？KI「左手勾射」單吃小丑 助獨行俠絕殺金塊（影音）

2024/03/18 08:32

厄文。（美聯社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今主場迎戰金塊，靠著厄文（Kyrie Irving）末節獨拿10分，更在關鍵讀秒時刻超狂「左手勾射」，率領獨行俠以107：105絕殺金塊，斬斷對方5連勝。

獨行俠上半場全靠東契奇（Luka Doncic）獨撐大局，個人就拿下23分；金塊則是多點開花，其中又以小波特（Michael Porter Jr）15分最為出色，也率領金塊上半場取得61：58的些微領先。然後易籃後，金塊單節被打出26：18攻勢，獨行俠以84：79超前。

決勝節獨行俠一度拉開到10分領先，但金塊輪到穆雷（Jamal Murray）接掌戰局，最後27.1秒投進三分球，以105：102超前。但東契奇不囉嗦馬上回敬一顆弧頂大號三分再度追平，接著穆雷嘗試中距離拔起未果，獨行俠掌握最後進攻，厄文在0.1秒之際單腳起跳用左手勾射的方式，在約基奇（Nikola Jokic）的嚴防下空心破網絕殺金塊，驚險捍衛主場。

東契奇此役拿下全場最高37分，外帶9籃板3助攻2抄截，厄文24分9籃板7助攻3抄截，萊福利（Dereck Lively II）板凳挹注14分8籃板2火鍋。

金塊方面則有6人得分上雙，穆雷23分7助攻，小波特20分7籃板2抄截2火鍋，約基奇16分11籃板7助攻2抄截，戈登（Aaron Gordon）11分8籃板，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）與布朗（Christian Braun）各進帳10分。

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