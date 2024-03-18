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網球》喬科維奇後第一人！艾卡拉茲印地安泉衛冕成功

2024/03/18 08:27

艾卡拉茲封王。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今在印地安泉大師賽男單決賽以7：6（5）、6：1擊敗俄羅斯第4種子梅德維夫（Daniil Medvedev），完成衛冕任務。

艾卡拉茲自去年7月溫網封王後就一冠難求，鋒芒也似乎逐漸被新科澳網冠軍辛納（Jannik Sinner）蓋過，挾著在4強力挫這位義大利新星的氣勢，艾卡拉茲決賽首盤熬過搶7大戰的苦戰，次盤沒在給俄國前輩太多機會，全場轟出19記正拍致勝球，耗費1小時42分鐘收下勝利，睽違8個月再嘗冠軍滋味。

艾卡拉茲成為2016年塞爾維亞喬科維奇（Novak Djokovic）後第一位能在印地安泉大師賽完成衛冕的男單好手，20歲的他同時也成為納達爾（Rafael Nadal）後，第一位能在21歲前就獲得5座大師賽金盃的球員。

「來這裡的第一場練習，我只練了30分鐘，幾乎無法移動，」艾卡拉茲奪冠後提及腳踝傷勢，「我跟一位很好的選手對練得很辛苦，我認為自己無法繳出最佳狀態，腳踝的狀況讓我有很多疑慮，但當第一輪站到場上後就感覺好多了，能夠奪下這座冠軍，對我有很大的意義。」

艾卡拉茲（左）擊敗梅德維夫封王。（法新社）

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