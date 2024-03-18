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NBA》阿德巴約絕殺活塞 「阿舍哥」破最速千顆三分紀錄

2024/03/18 08:50

阿德巴約（13號）絕殺活塞。（USA TODAY Sports）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕熱火今天客場挑戰活塞，兩隊一路激戰至最後，終場靠著「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）攻下本季新高30分、加上明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）的絕殺三分，終場熱火以104：101擊敗活塞。

此戰兩隊拉鋸至最後一刻，比賽剩下約9秒時戰成101平手，活塞本有機會搶下贏球機會，不過坎寧安（Cade Cunningham）的三分出手未命中，熱火抓下防守籃板後由羅齊爾（Terry Rozier）推進到前場，而他也找到了拖車跟進的阿德巴約，砍進了30呎的大號三分絕殺。

熱火在缺少巴特勒（Jimmy Butler）、赫爾羅（Tyler Herro）兩位頭號戰將依然贏球，主帥教練史波斯查（Erik Spoelstra）大讚子弟兵，表示阿德巴約十分出色，特別是在防守以及籃板上，「有時候球就找到了對的人。」值得一提的是，加上今晚阿德巴約7年生涯僅有12顆三分，本季也只有4顆，而這第4顆就是個價值連城的絕殺球。

此戰功下本季新高的「阿舍哥」羅賓森也寫紀錄，他用了343場比賽投進1000顆三分，成為聯盟最快場次投進1000顆三分的選手，打破了原先希爾德（Buddy Hield）350場的紀錄。

活塞本有機會贏得比賽，賽末坎寧安先是追平上籃，接著靠著「阿舍哥」失誤掌握最後一擊，不過坎寧安出手比預期早，留給了熱火絕殺的時間，對此活塞總教練威廉斯（Monty Williams）幫球隊一哥講話，表示雖然坎寧安出手有點早了，但如果投進了就不會有人講話，他不會因為這樣去責怪坎寧安。

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