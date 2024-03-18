MLB》洋基內野戰力拉警報！明星老將自打球腳傷 紐媒點名關鍵2人

拉梅修。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基恐怕再添一名傷兵！根據《紐約郵報》報導，35歲老將內野手拉梅修（DJ LeMahieu）先前對上藍鳥的熱身賽中，因自打球擊中右腳，至今仍感到疼痛。洋基內野戰力拉警報的情況下，紐媒也撰文點出2名可能的頂替人選。

報導指出，拉梅修在自打球後已接受X光檢查，目前結果呈現陰性，不過他今早到洋基春訓基地報到時，右腳依舊感到疼痛，「希望這只是每日觀察的傷勢，但他的腳被打得不輕。」總教練布恩（Aaron Boone）說道。而洋基今敗給紅襪的熱身賽，拉梅修也未隨隊出賽，目前正持續接受治療。

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拉梅修過去幾個賽季都有右腳的傷病史，2022年底還遭遇腳趾骨折與韌帶撕裂。目前已經來到春訓最後一週階段，洋基內野深度再度重創，《紐約郵報》也點名2位可能在本季會變得相當重要的人物，分別是史密斯（Kevin Smith）與瓊斯（Jahmai Jones）。

27歲的史密斯休季與洋基簽下小聯盟約，並作為非名單受邀者參加春訓，他在今天對上紅襪的熱身賽繳出3支3猛打賞好表現，還貢獻3分打點，如今在洋基內野戰力告急下有望搶下替補位置，「我不關注這個，我只是每天都到球場報到，努力讓自己更好，在開季前有所進步，讓自己隊團隊有價值。」

26歲的瓊斯上週被洋基從讓渡名單撿走，曾為天使頭號新秀的他，父親曾是一名美式足球線衛，短暫效力過NFL底特律雄獅；哥哥T. J. 瓊斯（T. J. Jones）則是一名外接手，待過雄獅與紐約巨人。而瓊斯高中時也是棒、足雙棲，直到高三才放棄美足選擇棒球，「我想走自己的路，追隨我喜歡的事，而棒球就在那。」

瓊斯的目標也是擠進開季40人名單，他可以勝任外野與二、三壘，春訓狀況絕佳，攻擊指數高達0.804，「我正在為爭取在球隊佔有一席之地而努力，無論這個角色為何。我盡量不把目光放得太遠，我只想拼命努力，當有機會時，它會找上門。」

洋基前大物培拉薩（Oswald Peraza）因肩傷確定缺席至少6週，也讓洋基內野戰力出現漏洞，工具人卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）預計會在外野替補席，除了史密斯與瓊斯外，維瓦斯（Jorbit Vivas）與道恩斯（Jeter Downs）可能也是人選。不過昨天總管凱許曼（Brian Cashman）也透露，球隊也有望進行交易來填補空缺。

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