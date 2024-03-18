NBA》公鹿用三分轟垮太陽 里拉德超狂數據締造隊史紀錄

里拉德（左）成為公鹿隊史首位單場「30分15助攻」的球員。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今天在主場迎戰太陽，儘管陣中MVP一哥「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）缺戰，不過還是靠著里拉德（Damian Lillard）和波提斯（Bobby Portis）聯手攻下62分的帶領下，以140：129輕取太陽。

此戰公鹿雖然沒有「字母哥」，不過里拉德扛起了得分重擔，一人砍下31分，板凳的波提斯（Bobby Portis）本場也開啟進攻模式，光是上半場出賽不到13分鐘，就13投10中攻下25分，最終攻下了31分成為贏球功臣之一。

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值得一提的是，里拉德此戰還送出了16次助攻，成為了公鹿隊史首位繳出「30分、15助攻」的球員，對此里拉德表示，他只是進入了進攻模式，「我沒有想過要自己砍一堆分數，我只知道我要成為防守方的麻煩。」

腳踝扭傷缺陣16場的米德爾頓（Khris Middleton）本場回歸攻下22分，包含兩顆三分，里拉德認為在「字母哥」沒上場的情況下，米德爾頓能及時復出對球隊幫助很大

太陽方面三巨頭今天齊聚出賽，畢爾（Bradley Beal）28分、布克（Devin Booker）23分、杜蘭特（Kevin Durant）手感不佳僅有11分。

公鹿今天另一個贏球關鍵，在於團隊用58.5%的命中率，投進24顆三分轟垮太陽，其中上半場就投進18顆，追平了由太陽、爵士共同保持的上半場紀錄。

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