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MLB》南韓啦啦隊應援「很新鮮」道奇教頭：大聯盟沒有的文化（影音）

2024/03/18 09:59

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊與教士隊到南韓首爾進行海外開幕戰，熱身賽從昨天起點燃戰火，南韓啦啦隊應援文化讓兩隊教頭留下深刻印象。

道奇昨在中午與培證英雄隊進行熱身賽，晚間則是教士對戰南韓國家隊，場邊也有應援團助陣，一三壘側都有啦啦隊為選手加油助威。

根據《News1》報導，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後對於場地讚譽有加，「環境比要求的標準還要優秀」，同時指出，「啦啦隊整場都很熱情為我們加油，整個球場都充滿能量、氣氛也很好。」

羅伯斯表示，「韓國啦啦隊的應援文化沒有干擾比賽，這是大聯盟沒有的文化，所以感覺很新鮮。」

教士隊主帥席爾特（Mike Shildt）也說，對啦啦隊留下深刻印象，自己在休息室看了道奇與英雄隊的比賽，「感受到巨大的能量，球迷的熱情歡呼聲傳到休息室裡面。」

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