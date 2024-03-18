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高球》等了7年！彭婕美國保險錦標賽封后 職業首冠開張

2024/03/18 09:53

彭婕LPGA次巡美國保險錦標賽封后。（取自Epson Tour）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅外女將彭婕今天在LPGA次巡美國保險錦標賽（IOA Golf Classic presented by LPT Realty）最後一輪揮出67桿，以總桿202桿封后，奪下職業首冠並笑納3萬美元（約94萬台幣）冠軍獎金。

30歲、過去就讀密西西比州立大學的彭婕，在2017年轉職業，曾在台巡、中巡賽打拚，並於2021年取得LPGA次巡資格，隔年以LPGA次巡、愛普生巡迴賽為主要賽場。

征戰愛巡賽第3年，彭婕過去最佳成績為2022年太陽賭城菁英賽的並列第9名，今年賽季她則在台灣的日立慈善盃拿下並列第9、鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽並列第18。

彭婕這週在美國保險錦標賽前兩輪分別打出66、69桿，最後一輪則在開局就有好表現，前9洞獵下3鳥，轉場後又進帳2鳥，僅在第14洞吞下柏忌，以67桿作收。

轉職業7年來首度奪冠，彭婕相當感動，她說：「已經過了7年，這是我的職業首冠，這感覺真的非常棒！我本來以為今年會是我在巡迴賽的最後一年，但贏下這一勝後，我想我會繼續前進。」

彭婕LPGA次巡美國保險錦標賽封后。（取自Epson Tour）

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