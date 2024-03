MLB》棒打費城人天價王牌！ 老沃托春訓第一球就開轟

沃托轉戰藍鳥,春訓第一球就開轟。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕40歲前紅人明星強打沃托(Joey Votto)今年休賽季,接受了藍鳥附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約回歸故鄉打球,而稍早他也迎來了春訓熱身賽首戰,並在一局上就開轟。

藍鳥今天熱身賽遇到費城人,沃托先發打第二棒,費城人則是派出剛以3年1億2600萬美元續約的王牌惠勒(Zack Wheeler)先發,不過沃托一上場就咬中第一球,砲轟惠勒擊出中左外野的陽春全壘打。

有趣的是,二局防守時沃托並未上場,他受訪透露他是在休息區採到球棒扭傷腳踝,按照球隊原定計畫,沃托今天應該是會打滿5局,並預計上場打擊3次。

對於提前傷退,沃托開玩笑說每個人都想要「見好就收」,讓其他人鼓動要他繼續上場,而沃托也很樂觀認為,他的傷勢沒有大礙,很快就可以回到球場。

大聯盟官網撰文指出,如果沃托傷勢無礙,預計新賽季會從藍鳥3A出發,讓他有更多實戰機會,向藍鳥證明他已經準備好第18個大聯盟賽季,對此沃托表示,只要穿上了球衣,無論在那邊打棒球都是一樣的。

