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MLB》棒打費城人天價王牌！ 老沃托春訓第一球就開轟

2024/03/18 10:21

沃托轉戰藍鳥，春訓第一球就開轟。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕40歲前紅人明星強打沃托（Joey Votto）今年休賽季，接受了藍鳥附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約回歸故鄉打球，而稍早他也迎來了春訓熱身賽首戰，並在一局上就開轟。

藍鳥今天熱身賽遇到費城人，沃托先發打第二棒，費城人則是派出剛以3年1億2600萬美元續約的王牌惠勒（Zack Wheeler）先發，不過沃托一上場就咬中第一球，砲轟惠勒擊出中左外野的陽春全壘打。

有趣的是，二局防守時沃托並未上場，他受訪透露他是在休息區採到球棒扭傷腳踝，按照球隊原定計畫，沃托今天應該是會打滿5局，並預計上場打擊3次。

對於提前傷退，沃托開玩笑說每個人都想要「見好就收」，讓其他人鼓動要他繼續上場，而沃托也很樂觀認為，他的傷勢沒有大礙，很快就可以回到球場。

大聯盟官網撰文指出，如果沃托傷勢無礙，預計新賽季會從藍鳥3A出發，讓他有更多實戰機會，向藍鳥證明他已經準備好第18個大聯盟賽季，對此沃托表示，只要穿上了球衣，無論在那邊打棒球都是一樣的。

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