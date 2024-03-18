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MiLB》秋風掃落葉！鄧愷威滿血回歸 只用15球投2局猛飆2K（影音）

2024/03/18 10:35

鄧愷威。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力巨人隊的台灣投手鄧愷威在左斜肌拉傷痊癒後，開始恢復實戰，昨在小聯盟春訓登板，小試身手投了2局。

鄧愷威昨日登板快刀斬亂麻，僅用15球就完成2局投球，只有2顆壞球，送出2次三振，表現不俗。值得一提的是，巨人主帥梅爾文（Bob Melvin）先前曾表示，希望在3月底春訓結束之前，安排鄧愷威在大聯盟熱身賽登板。

25歲的鄧愷威是去年經典賽國手，上季從2A出發，季中升上3A，在3A登板17場，成績6勝5敗、防禦率4.22，累積79局投球，送出96次三振，每局被上壘率為1.44。

鄧愷威在去年11月中旬被球團放進40人名單，離大聯盟又近了一步，有機會成為隊史第一位登上大聯盟的台灣球員。

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