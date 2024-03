MiLB》秋風掃落葉！鄧愷威滿血回歸 只用15球投2局猛飆2K（影音）

鄧愷威。(資料照,法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕效力巨人隊的台灣投手鄧愷威在左斜肌拉傷痊癒後,開始恢復實戰,昨在小聯盟春訓登板,小試身手投了2局。

鄧愷威昨日登板快刀斬亂麻,僅用15球就完成2局投球,只有2顆壞球,送出2次三振,表現不俗。值得一提的是,巨人主帥梅爾文(Bob Melvin)先前曾表示,希望在3月底春訓結束之前,安排鄧愷威在大聯盟熱身賽登板。

25歲的鄧愷威是去年經典賽國手,上季從2A出發,季中升上3A,在3A登板17場,成績6勝5敗、防禦率4.22,累積79局投球,送出96次三振,每局被上壘率為1.44。

鄧愷威在去年11月中旬被球團放進40人名單,離大聯盟又近了一步,有機會成為隊史第一位登上大聯盟的台灣球員。

