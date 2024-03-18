NBA》溫班亞瑪轟33分狂搧7火鍋 馬刺延長賽氣走籃網終止3連敗

溫班亞瑪（右）。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今在德州奧斯汀迎戰籃網，在狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）33分全能數據帶領之下，以122：115在延長賽氣走對手，終止3連敗。

籃網今開賽打得強勢，首節一度取得11分領先，不過馬刺努力弭平分差，上半場打完僅剩1分落後。易籃後雙方依舊你來我往，籃網雖在末節又取得雙位數領先，但優勢很快就失守，馬刺在尾聲拉出一波17：4的攻勢，K.強森（Keldon Johnson）倒數64秒三分彈助隊取得110：107超前。

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拒絕被逆轉的籃網隨後也靠施洛德（Dennis Schroder）回敬一顆三分扳平戰局，馬刺在暫停後由溫班亞瑪執行最後一擊失手，兩隊進入延長賽。

籃網在延長賽陷入得分荒，僅靠布里吉斯（Mikal Bridges）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）聯手拿下5分，溫班亞瑪在倒數38秒灌籃助隊取得超前，接著再賞施洛德一記麻辣鍋，馬刺最後4罰4中、順利帶走勝利。

溫班亞瑪繳出33分16籃板7助攻7阻攻全能數據，本季第5度繳出至少20分10籃板5助攻5阻攻的成績，持續獨走聯盟；瓦賽爾（Devin Vassell）貢獻25分8助攻，K.強森板凳出發24分5籃板。

籃網方面，湯瑪斯（Cam Thomas）轟全隊最高31分、施洛德繳19分、克雷斯頓（Nic Claxton）貢獻11分14籃板。

溫班亞瑪。（法新社）

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