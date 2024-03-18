晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》溫班亞瑪轟33分狂搧7火鍋 馬刺延長賽氣走籃網終止3連敗

2024/03/18 10:52

溫班亞瑪（右）。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今在德州奧斯汀迎戰籃網，在狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）33分全能數據帶領之下，以122：115在延長賽氣走對手，終止3連敗。

籃網今開賽打得強勢，首節一度取得11分領先，不過馬刺努力弭平分差，上半場打完僅剩1分落後。易籃後雙方依舊你來我往，籃網雖在末節又取得雙位數領先，但優勢很快就失守，馬刺在尾聲拉出一波17：4的攻勢，K.強森（Keldon Johnson）倒數64秒三分彈助隊取得110：107超前。

拒絕被逆轉的籃網隨後也靠施洛德（Dennis Schroder）回敬一顆三分扳平戰局，馬刺在暫停後由溫班亞瑪執行最後一擊失手，兩隊進入延長賽。

籃網在延長賽陷入得分荒，僅靠布里吉斯（Mikal Bridges）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）聯手拿下5分，溫班亞瑪在倒數38秒灌籃助隊取得超前，接著再賞施洛德一記麻辣鍋，馬刺最後4罰4中、順利帶走勝利。

溫班亞瑪繳出33分16籃板7助攻7阻攻全能數據，本季第5度繳出至少20分10籃板5助攻5阻攻的成績，持續獨走聯盟；瓦賽爾（Devin Vassell）貢獻25分8助攻，K.強森板凳出發24分5籃板。

籃網方面，湯瑪斯（Cam Thomas）轟全隊最高31分、施洛德繳19分、克雷斯頓（Nic Claxton）貢獻11分14籃板。

溫班亞瑪。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。