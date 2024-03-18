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NBA》2樂透新秀互換球衣卻鬧「18禁」笑話 官方緊急下架合影（影音）

2024/03/18 10:41

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕魔術今以111：96成功在自家主場擊敗暴龍，狀元郎班切羅（Paolo Banchero）繳出29分6籃板5助攻的亮眼表現，然而焦點卻不在他身上，而是賽後兩隊2023年樂透區新秀交換球衣上，然而明明只是交換球衣的動作，卻意外鬧出「18禁」笑話。

魔術在2023年選秀會首輪第6順位選進來自阿肯色大學的後衛布拉克（Anthony Black），而暴龍在第13順位選進來自堪薩斯大學的後衛迪克（Gradey Dick）。值得一提的是，迪克的姓氏在英文厘語中含有男性生殖器的意義，也因此迪克在選秀被唱名後受到不少關注，網路上也頓時出現許多相關迷因。

今天賽後，同為樂透區新秀的兩人也交換球衣合影留念，然而當兩人將球衣擺在一起的同時，竟意外拼湊出「黑X」的18禁詞語，這樣的巧合也鬧出笑話。甚至魔術隊官方X帳號原本也Po出兩人合照，在發現事態不對勁後也緊急撤照。

此役布拉克僅替補上陣3分鐘，1投1中、罰球2投0中拿下2分，另有1抄截；迪克則是先發上場27分鐘，11投4中包含2顆三分球，攻下10分，另送出1次助攻。

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