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NBA》湖人不妙！眼睛被勇士打傷的AD出賽存疑 美媒透露傷況（影音）

2024/03/18 11:00

A.戴維斯。（取自推特）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人明星長人「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）昨天被勇士新秀長人傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）打傷左眼，導致視力模糊看不清楚，目前狀況雖然好轉，但明天交手老鷹還是出戰存疑。

A.戴維斯昨日被打傷左眼後，眼睛腫起來完全睜不開，他也在打完首節就退場治療，之後未再回到場上，最終湖人以121：128不敵勇士。

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，A.戴維斯已經開始恢復視​​力，左眼的傷勢感覺好多了，但明日的比賽仍被列為出賽存疑（questionable），代表大約有50%的機率可能上場。

紫金大軍目前以36勝32敗的戰績，暫居西部第10，目前已進入例行賽尾聲，正值排名卡位的關鍵期，A.戴維斯能否出賽，對湖人戰力有很大影響。

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