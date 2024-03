NBA》湖人不妙！眼睛被勇士打傷的AD出賽存疑 美媒透露傷況（影音）

A.戴維斯。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕湖人明星長人「一眉哥」A.戴維斯(Anthony Davis)昨天被勇士新秀長人傑克森-戴維斯(Trayce Jackson-Davis)打傷左眼,導致視力模糊看不清楚,目前狀況雖然好轉,但明天交手老鷹還是出戰存疑。

A.戴維斯昨日被打傷左眼後,眼睛腫起來完全睜不開,他也在打完首節就退場治療,之後未再回到場上,最終湖人以121:128不敵勇士。

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導,A.戴維斯已經開始恢復視​​力,左眼的傷勢感覺好多了,但明日的比賽仍被列為出賽存疑(questionable),代表大約有50%的機率可能上場。

紫金大軍目前以36勝32敗的戰績,暫居西部第10,目前已進入例行賽尾聲,正值排名卡位的關鍵期,A.戴維斯能否出賽,對湖人戰力有很大影響。

