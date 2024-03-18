晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》三振教士強打馬查多後笑了 南韓24歲強投解釋原因（影音）

2024/03/18 12:15

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與教士移師首爾進行海外賽，開幕戰前先分別與地主進行兩場熱身賽，也讓南韓好手有機會對決大聯盟球星，昨在與教士一戰登板的元兌仁就收穫滿滿。

24歲的三星獅右投元兌仁昨接在文東珠之後於3局登板，主投2局被敲3支安打、送出3次三振1保送，無失分，包括三振掉教士明星強打馬查多（Manny Machado）。

元兌仁在3局下一出局後一壘有人時面對馬查多，2好2壞後以一顆124公里的變速球讓這位6屆明星強打揮空遭三振，飆K後他也忍不住在投手丘上露出笑容。

《News1》報導，元兌仁賽後表示，與大聯盟球星對決就好像在打棒球電玩一樣，「想好好享受這次的比賽。」對於K掉馬查多後的笑容他則表示，「我說過要用變速球三振馬查多，在化為現實那刻笑了出來。」

除此之外，元兌仁沒忘了把握機會取經，特別向道奇隊王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）請教曲球的投法，「曲球是我最弱的球種，所以問了（葛拉斯諾）怎麼投，他很詳細地告訴我，我也在比賽中用了，雖然被打了安打，但很有意義。」

元兌仁提到，除了曲球還請教葛拉斯諾關於投球平衡的問題，「在練習時應用後找到很好的投球感覺，想對他表示感謝。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。