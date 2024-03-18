MLB》三振教士強打馬查多後笑了 南韓24歲強投解釋原因（影音）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與教士移師首爾進行海外賽，開幕戰前先分別與地主進行兩場熱身賽，也讓南韓好手有機會對決大聯盟球星，昨在與教士一戰登板的元兌仁就收穫滿滿。

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24歲的三星獅右投元兌仁昨接在文東珠之後於3局登板，主投2局被敲3支安打、送出3次三振1保送，無失分，包括三振掉教士明星強打馬查多（Manny Machado）。

元兌仁在3局下一出局後一壘有人時面對馬查多，2好2壞後以一顆124公里的變速球讓這位6屆明星強打揮空遭三振，飆K後他也忍不住在投手丘上露出笑容。

《News1》報導，元兌仁賽後表示，與大聯盟球星對決就好像在打棒球電玩一樣，「想好好享受這次的比賽。」對於K掉馬查多後的笑容他則表示，「我說過要用變速球三振馬查多，在化為現實那刻笑了出來。」

除此之外，元兌仁沒忘了把握機會取經，特別向道奇隊王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）請教曲球的投法，「曲球是我最弱的球種，所以問了（葛拉斯諾）怎麼投，他很詳細地告訴我，我也在比賽中用了，雖然被打了安打，但很有意義。」

元兌仁提到，除了曲球還請教葛拉斯諾關於投球平衡的問題，「在練習時應用後找到很好的投球感覺，想對他表示感謝。」

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