NBA》哈登生涯得分超越「飛人」 快艇卻瘋狂打鐵遭沒T.楊恩的老鷹拆船

哈登。（今日美國）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕快艇今於主場迎戰老鷹，老鷹少主T.楊恩（Trae Young）仍舊因傷缺陣，但快艇全場命中率不佳，防守專注度從開賽就沒有上線，一路遭到老鷹爆打陷入大幅落後，最終無力反撲，以93：110吞下2連敗，近5戰更是狂吞4敗。

快艇上半場僅有雷納德（Kawhi Leonard）手感在線，一人獨砍19分，但團隊命中率卻只有37.2%，三分命中率僅30%；反觀老鷹在波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、杭特（De'Andre Hunter）與卡培拉（Clint Capela）領銜下多點開花，取得61：44大幅領先。

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易籃後快艇狀況沒有回溫，反倒陷入大當機，單節13投僅4中，命中率是悲慘的21.4%，防守端還不斷讓老鷹予取予求，當家球星D.穆雷（Dejounte Murray）連續在快艇防守球員面前投進不講理三分，快艇單節被打出27：18攻勢，決勝節想追分也無濟於事，最終在主場吞下醜陋一敗。

快艇此役團隊命中率僅37.8%，外圍命中率僅30.6%，與老鷹的50%有著天壤之別。雷納德攻下全場最高28分，P.喬治（Paul George）則拿下26分6籃板4抄截，而哈登10投僅3中拿下9分，但生涯得分來到2萬5729分，超越「飛人」卡特（Vince Carter），躍居史上第20名。

然而少了魏斯布魯克（Russell Westbrook）與砍分手鮑威爾（Norman Powell）的快艇板凳死氣沉沉，合計僅拿17分。

老鷹共5人得分上雙中止3連敗，D.穆雷21分10助攻，杭特板凳挹注20分，強森（Jalen Johnson）18分12籃板6助攻3抄截2火鍋，卡培拉15分13籃板3助攻2火鍋，波丹諾維奇11分5籃板4助攻。

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