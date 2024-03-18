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NBA》綠衫軍豪瑟狂轟10顆三分彈 隊友大讚：聯盟最棒射手之一

2024/03/18 11:43

豪瑟今天單場砍進10顆三分。（法新社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「綠衫軍」塞爾提克今天以130：104大勝巫師，其中3年級生豪瑟（Sam Hauser）轟進10顆三分攻下30分成為本場亮點，為此賽後隊友也大讚豪瑟，是聯盟最棒的射手之一。

豪瑟今天先發出賽23分鐘，13次出手全都在三分線，並且投進了10顆三分，成為了綠衫軍隊史第3位單場雙位數三分球的球員，離史馬特（Marcus Smart）寫下的隊史單場最多紀錄，也僅有一顆的差距。

豪瑟神準的表現也引來隊友稱讚，派理查德（Payton Pritchard）說他是聯盟最佳射手之一，而今晚的好手感讓他們一直餵球給他，因為豪瑟只要有空檔，幾乎就是進球保證。

其實上半場結束，豪瑟就已經投進7顆三分，霍福德（Al Horford）透露他和其他隊友也知道這件事情，因此下半場讓豪瑟更多的參與進攻，希望他可以打破聯盟單場14顆三分的紀錄，而豪瑟也延續好手感，下半場很快就又進了3顆三分，可惜因腳踝扭傷提前退場，最終紀錄停在10顆。

「我希望他可以投進15顆，不只要打破塞爾提克紀錄、還要打破聯盟紀錄，他已經進入了很棒的節奏。」霍福德說道。

綠衫軍總教練馬茲拉（Joe Mazzulla）透露，為了保險起見還是安排X光檢查豪瑟的傷勢，目前尚不知傷勢狀況，不排除缺席下一戰對活塞的比賽。

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