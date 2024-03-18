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中職》樂天桃猿大巨蛋場次票價出爐！ 最貴熱區1400元

2024/03/18 12:34

樂天公布主場票價。（球團提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕Rakuten Monkeys繼先前公布「新莊／天母場次」預售票價、時程後，今日樂天球團正式公告，4月5、6、7日之「臺北大巨蛋場次」也將於3月21日（四）起於全網FamiTicket網站以及全家FamiPort機台開放預售，並於會員優先購票後在3月23日（六）中午12點全面開賣。

會員優先購票已於14日晚間發送上半季優先購票序號簡訊，此次開放預售之「新莊／天母／臺北大巨蛋場次」及後續所有上半季賽事購票階段，皆使用同一組序號進行優先購票，請會員務必妥善保存；如未收到簡訊請於3月18日（一）14:00前回報相關資料至樂天桃猿票務信箱（姓名、電話寄至 tickets-RS_monkeys@rakuten.com 逾時不候）。另關於本年度金猿、年間席等季票座位調整事宜，請留意E-mail信件及球團致電說明。

3月31日開幕戰於新莊棒球場將採內野全猿主場，客隊台鋼雄鷹應援安排於左外野；4月3、4日於天母棒球場迎戰味全龍，將採主客場各半的應援方式，樂天桃猿球迷於一壘側應援，三壘側則是味全球迷，不只場內球員拚戰，看台上球迷應援較勁也精采可期，至於4月5、6、7日至臺北大巨蛋則採內野全猿主場形式，客隊中信兄弟應援區安排於左外野。

感謝所有支持樂天桃猿的10號隊友們，3月31日、4月3、4日凡購買新莊、天母內野全區有價門票，4月5、6、7日購買臺北大巨蛋內野B1區有價門票，入場即贈乙張2024樂天桃猿年度主視覺雷射海報（共3款隨機贈送，數量有限贈完為止）。

????首波開放預售賽事

3月31日至4月7日期間「新莊／天母／臺北大巨蛋場次」共6場主場賽事

????「新莊／天母／臺北大巨蛋場次」主客隊應援區

〈新莊〉內野全猿主場／左外野客隊台鋼

〈天母〉內野一壘樂天／內野三壘味全

〈臺北大巨蛋〉內野全猿主場／左外野客隊中信兄弟

????注意事項

1. 會員及樂天信用卡友優先購票為每人每場限4張

2. 全家FamiPort機台請選擇「非桃園場次」選項進行購票，且機台購票僅提供紙本票服務

3. 主辦單位保有修改、變更活動內容之權利

樂天公布主場購票時程。（球團提供）

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