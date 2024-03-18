中職》夠悍！陳金鋒領軍征戰新賽季 富邦悍將開幕戰送限定球衣

富邦悍將年度主視覺。（富邦悍將提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕悍將家人們久等了！中華職棒新球季即將展開，延續熱身賽的氣勢，富邦悍將開幕戰「Go Stronger #夠悍」主題日將在4月3日（三）、4月4日（三）登場，富邦悍將年度主視覺也在今天搶先曝光！為了迎接悍將家人們回到溫暖的新莊城堡，主題日兩天只要購買熱區門票，即可獲得悍將首度推出的「夠悍應援球衣」，全場一起換上戰袍，讓新莊城堡湧起藍色狂潮！

本次富邦悍將年度主視覺呼應年度口號「Go Stronger #夠悍」 ，由總教練陳金鋒帶領悍將邁向更強、更悍的境界，不斷的苦練鍛鍊成就更好的自我，堅毅的眼神展露出悍將本色的決心和毅力，團結士氣昂首闊步向前，正面迎擊所有的艱難和挑戰，背景以新莊悍將城堡為底圖，象徵悍將為家人們守護城邦，家人們也是悍將的最佳後盾，放射的藍色鋒芒，代表北方王者的悍將霸氣，準備好迎接新球季的來臨，「夠悍」才是富邦悍將！

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讓我們一起從最溫暖的新莊城堡出發，悍將成軍以來首度推出的「夠悍應援球衣」要在4月3日（三）、4月4日（三）「Go Stronger #夠悍」主題日送給你，以悍將藍白為主色系，漸層堆疊閃耀出最強悍的悍將本色，球衣背面「Go Stronger」和「111」背號，象徵家人們陪伴悍將一同成長，大家一起穿上最亮眼「閃耀白」、夠強悍的「強悍藍」，迎接夠悍的新球季！主題日兩天只要購買熱區門票（3日熱力區600元/熱區550元、4日熱力區800元/熱區700元），即可獲得「夠悍應援球衣」，3日贈送「閃耀白」、4日贈送「強悍藍」，等著家人們兩款一同入手！

迎接家人們到來，主題日兩天進場也準備各種應援考驗幫悍將家人們暖暖身，當天只要完成三關即可獲得最潮「悍將應援眼貼」，一同裝扮出最強悍的造型，另外只要持內野有價門票進場，即可領取一份Monster Energy 碳酸能量飲料（口味隨機），贈品數量有限、發完為止，更多活動詳情，請鎖定富邦悍將官方粉絲團。

富邦悍將開幕戰熱區贈送球衣。（富邦悍將提供）

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