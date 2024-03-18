晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》夠悍！陳金鋒領軍征戰新賽季 富邦悍將開幕戰送限定球衣

2024/03/18 13:20

富邦悍將年度主視覺。（富邦悍將提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕悍將家人們久等了！中華職棒新球季即將展開，延續熱身賽的氣勢，富邦悍將開幕戰「Go Stronger #夠悍」主題日將在4月3日（三）、4月4日（三）登場，富邦悍將年度主視覺也在今天搶先曝光！為了迎接悍將家人們回到溫暖的新莊城堡，主題日兩天只要購買熱區門票，即可獲得悍將首度推出的「夠悍應援球衣」，全場一起換上戰袍，讓新莊城堡湧起藍色狂潮！

本次富邦悍將年度主視覺呼應年度口號「Go Stronger #夠悍」 ，由總教練陳金鋒帶領悍將邁向更強、更悍的境界，不斷的苦練鍛鍊成就更好的自我，堅毅的眼神展露出悍將本色的決心和毅力，團結士氣昂首闊步向前，正面迎擊所有的艱難和挑戰，背景以新莊悍將城堡為底圖，象徵悍將為家人們守護城邦，家人們也是悍將的最佳後盾，放射的藍色鋒芒，代表北方王者的悍將霸氣，準備好迎接新球季的來臨，「夠悍」才是富邦悍將！

讓我們一起從最溫暖的新莊城堡出發，悍將成軍以來首度推出的「夠悍應援球衣」要在4月3日（三）、4月4日（三）「Go Stronger #夠悍」主題日送給你，以悍將藍白為主色系，漸層堆疊閃耀出最強悍的悍將本色，球衣背面「Go Stronger」和「111」背號，象徵家人們陪伴悍將一同成長，大家一起穿上最亮眼「閃耀白」、夠強悍的「強悍藍」，迎接夠悍的新球季！主題日兩天只要購買熱區門票（3日熱力區600元/熱區550元、4日熱力區800元/熱區700元），即可獲得「夠悍應援球衣」，3日贈送「閃耀白」、4日贈送「強悍藍」，等著家人們兩款一同入手！

迎接家人們到來，主題日兩天進場也準備各種應援考驗幫悍將家人們暖暖身，當天只要完成三關即可獲得最潮「悍將應援眼貼」，一同裝扮出最強悍的造型，另外只要持內野有價門票進場，即可領取一份Monster Energy 碳酸能量飲料（口味隨機），贈品數量有限、發完為止，更多活動詳情，請鎖定富邦悍將官方粉絲團。

富邦悍將開幕戰熱區贈送球衣。（富邦悍將提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。