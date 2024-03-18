MLB》火力大爆發！金河成猛夯雙響砲灌4打點 教士險勝LG雙子（影音）

Ha-Seong Kim goes deep in his home country! pic.twitter.com/WfSSpHRfx7 — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） March 18, 2024

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士備戰南韓首爾海外開幕戰，今與韓職LG雙子打友誼賽，教士韓籍好手金河成在家鄉火力大爆發，單場敲出雙響砲灌進4分打點，幫助球隊以5：4下勝利。

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打第5棒守游擊的金河成，在2上首打席就炸裂，棒打LG雙子先發投手任燦圭，掃出左外野2分砲，率隊先馳得點，這轟擊球初速103.5英哩、飛行距離419英呎。

金河成。（美聯社）

LG雙子在2下還以顏色，靠著吳智煥擊出陽春砲追回1分，比賽5局打完時，教士以2：1領先。教士先發投手席斯（Dylan Cease）主投2局失1分，送出2K；LG雙子投手任燦圭繳出5局7K好投，失2分責失。

教士6上攻勢再起，在1出局一壘有人時，金河成再度開砲，大棒一揮敲出左外野2分彈，擴大球隊領先優勢。

金河成。（美聯社）

LG雙子雖然在6下添得1分，但教士很快又有分數進帳，小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）7上敲出適時安打，帶有1分打點，幫助球隊添加保險分。

教士9下派出韓籍投手高祐錫登板，他上演「劇場」被轟出2分砲，雙方瞬間剩下1分差距，好在高祐錫馬上回穩，有驚無險關門成功，終場教士以5：4獲勝。

金河成今日超火燙，單場猛夯雙響砲，一人包辦4分打點，小塔提斯則有雙安演出，教士打線全場擊出8安，LG雙子則有6支安打。

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