MLB》火力大爆發！金河成猛夯雙響砲灌4打點 教士險勝LG雙子（影音）

Ha-Seong Kim goes deep in his home country! pic.twitter.com/WfSSpHRfx7

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕教士備戰南韓首爾海外開幕戰,今與韓職LG雙子打友誼賽,教士韓籍好手金河成在家鄉火力大爆發,單場敲出雙響砲灌進4分打點,幫助球隊以5:4下勝利。

請繼續往下閱讀...

打第5棒守游擊的金河成,在2上首打席就炸裂,棒打LG雙子先發投手任燦圭,掃出左外野2分砲,率隊先馳得點,這轟擊球初速103.5英哩、飛行距離419英呎。

金河成。(美聯社)

LG雙子在2下還以顏色,靠著吳智煥擊出陽春砲追回1分,比賽5局打完時,教士以2:1領先。教士先發投手席斯(Dylan Cease)主投2局失1分,送出2K;LG雙子投手任燦圭繳出5局7K好投,失2分責失。

教士6上攻勢再起,在1出局一壘有人時,金河成再度開砲,大棒一揮敲出左外野2分彈,擴大球隊領先優勢。

金河成。(美聯社)

LG雙子雖然在6下添得1分,但教士很快又有分數進帳,小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)7上敲出適時安打,帶有1分打點,幫助球隊添加保險分。

教士9下派出韓籍投手高祐錫登板,他上演「劇場」被轟出2分砲,雙方瞬間剩下1分差距,好在高祐錫馬上回穩,有驚無險關門成功,終場教士以5:4獲勝。

金河成今日超火燙,單場猛夯雙響砲,一人包辦4分打點,小塔提斯則有雙安演出,教士打線全場擊出8安,LG雙子則有6支安打。

Ha-Seong Kim hits his second home run of the game! pic.twitter.com/Co2eyEECpT