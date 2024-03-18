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MLB》對決教士5局狂飆7K LG雙子王牌「想像自己是青蛙」（影音）

2024/03/18 15:09

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕LG雙子隊今午在高尺天空巨蛋與教士隊進行熱身賽，先發投手任燦圭面對大聯盟打線毫無懼色，主投5局飆出7次三振，美中不足的是被同胞好手金河成扛出一發兩分砲。

任燦圭今以變速球宰制大聯盟打者，首局面對教士隊前三棒柏格茲（Xander Bogaerts）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）連飆3K，3次三振都是讓打者面對變速球揮空。

第二局任燦圭一上來被馬查多（Manny Machado）敲出長打，接著遭金河成扛出左外野方向兩分砲，也是他此役唯一失分的打席。

任燦圭一路投到5局沒再掉分，總計5局投球挨4安失掉2分，送出高達7次三振、另有1次保送，證明自己有與大聯盟打者抗衡的能力。

根據《Nocut News》報導，任燦圭此役直球均速僅142公里，65球中有26顆曲球，均速109公里，最慢一球球速僅94公里，讓習慣面對火球的大聯盟打者感到陌生。

任燦圭賽後表示，很榮幸可以登板、感謝教練的信任，能用自己擅長的武器與大聯盟對決很開心，「他們第一次對到我所以很陌生，沒能好好咬中球心。」

任燦圭坦言金河成那球是失投，「面對大聯盟打者應該注意失投，之後就努力投在邊邊角角，收到很好的效果。」

對於此次代表LG雙子與教士隊對決，任燦圭以妙喻描述備戰心態，「用俗語比喻的話，青蛙把自己膨脹得跟牛一樣是很愚蠢的事情，所以我把自己當成青蛙上場投球。」

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