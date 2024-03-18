MLB》登板關門慘遭前隊友砲轟！ 教士高祐錫：我必須變得更好

高祐錫對陣老東家被砲轟。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在休賽季以2年450萬美元的合約加盟教士隊的前LG雙子終結者高祐錫，今天在南韓友誼賽登板對陣前東家，卻被前隊友無情砲轟差點救援失敗，賽後他坦言自己還需要再進步。

高祐錫在9局球隊5：2時登板投球，不料卻遭到外野手李栽源一棒重擊失掉2分，使比數瞬間剩下1分差，好在他及時回穩沒讓傷害擴大，助教士以5：4險勝LG雙子，繼昨日以1分差擊敗南韓國家隊後，連續2天取得友誼賽的勝利。

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賽後高祐錫在接受《韓聯社》訪問時表示，自己很幸運能夠拿到救援成功，「對陣LG雙子的感覺很不真實。能夠在投手丘上聽到粉絲的歡呼令人感到很興奮。對上這麼強勁的球隊並不容易。」

談起李栽源的全壘打，高祐錫指出他沒有理由對此生氣：「他那顆球揮得很好，我有點驚訝。我必須要變得更好。」高祐錫本場比賽被打2支安打失掉2分都是自責分，送出2次三振沒有四壞保送。

高祐錫認為自己還能變得更好，而大聯盟的環境可以讓他更容易專注在棒球上：「我周遭圍繞很多有天分的選手，而且都採取專業的訓練方法，我試著不要落後他們。我每天持續告訴我自己我必須要變得好上加好。」

ㅅㅂ 이재원 투런

감동박살트윈스 pic.twitter.com/lGUM1JrCGj — 뇸 （@lgtwinsniwt） March 18, 2024

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