謝淑薇重返女雙世界第一。(圖片取自臉書)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕謝淑薇在短短一年半復出後大殺四方,不僅豪取三座女雙大滿貫冠軍與一座混雙大滿貫冠軍,女雙的世界排名更一路狂飆到重返世界第一,今天他也發文向球迷道出感謝。

謝淑薇是台灣網壇最具傳奇性的球員,他在休兵18個月後於去年4月復出,去年先是奪下法網與溫網女雙冠軍完成女雙「海峽大滿貫」,更在今年溫布頓錦標賽拿下首座女雙首冠以及混雙首冠,寫下24年首見紀錄。

近期謝淑薇拿下生涯第4度的印地安泉網賽女雙冠軍,女雙世界排名重返世界第一,謝淑薇今天也發文寫道:「今天女雙世界排名來到第一位,去年五月的時候排名是零,Last year May, I don’t have any ranking.Today back to No.1, again.十個月的時間,大滿貫女雙三座冠軍混雙一座冠軍,第九次安抵世界第一,謝謝每一位支持我的人。」

謝淑薇曾在2012年代表台灣參加過倫敦奧運,先前他也已經在社群上發文表示願意參加今年的巴黎奧運。謝淑薇表示,「將會從台灣的單打好手裡,挑選適合的搭檔。」

