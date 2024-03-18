HBL》光復籃猿三連霸中斷 學校勉球員永不放棄 明年再奪回冠軍

新竹市光復籃猿雖三連霸中斷，但仍抱回亞軍，全校師生也送花夾道歡迎這群籃猿小將。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕112學年度HBL全國四強總決賽昨天結束，原本要挑戰三連霸的新竹市光復高中籃球隊，最後以2分之差飲恨拿到亞軍，但學校今天仍舉行歡迎籃猿英雄回校的慶祝活動，並鼓勵球員展現永不放棄的精神，明年再把冠軍獎盃帶回新竹。

學校表示，今年冠亞軍比賽仍是對上南山高中，且是兩隊在全國冠亞軍總決賽第3年的對決，兩校的實力都在伯仲之間。昨晚比賽本校挑戰HBL三連霸雖然未如願，兩隊激戰到最後一秒，球員拼搏努力不懈的精神，已是最後的贏家。

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光復高中籃球隊成軍第9年，是高中籃球甲級聯賽的新興強權，光復籃猿連6屆晉級HBL甲級8強學校，107學年第4名、108學年第5名、109第3名、110學年及111學年拿到全國冠軍，今年112學年度勇奪全國亞軍，也是新竹市第一座銀盃榮耀。

光復高中李詩慶校長、家長會長吳佩祈等人今天也帶領全校師生夾道歡迎籃猿小將凱旋榮歸。李詩慶表示，籃猿的精神與毅力是全校師生共同學習的目標，感謝小將及教練團的拼勁和努力，未來繼續精進成長，為學校、新竹市再創比賽佳績，學校也將把這份榮耀與市民共享。

光復高中本屆季球賽歷經17場比賽，創下了ＨＢＬ跨季32連勝的新紀錄，一路從16強比賽拼搏到全國4強總決賽，以努力不懈，永不放棄的精神，再次寫下光復隊史新頁。陳定杰總教練表示：「終究要捲土重來：「這是老天爺要我們再挑戰一次。」

陳定杰說，這個賽季已完成17場賽事，此次比賽充份感受到來自新竹家鄉給予的支持力量，全體師生以及每次在現場吶喊加油的粉絲加油團，你們是籃猿最強大的後盾，謝謝大家的熱情參與，光復籃猿永不放棄，來年，一定會繼續拼搏再創佳績。

新竹市光復籃猿雖三連霸中斷，但仍抱回亞軍，全校師生也送花夾道歡迎這群籃猿小將。（記者洪美秀攝）

新竹市光復籃猿雖三連霸中斷，但仍抱回亞軍，全校師生也送花夾道歡迎這群籃猿小將，其中啦啦隊精采的應援加油也是重要精神指標。（記者洪美秀攝）

新竹市光復籃猿雖三連霸中斷，但仍抱回亞軍，全校師生也送花夾道歡迎這群籃猿小將。（記者洪美秀攝）

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