MLB》這將成為他洋基生涯的瑕疵！ 史卓曼一舉動遭紐媒痛批

史卓曼。（資料照，今日美國）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在柯爾（Gerrti Cole）被爆出將因傷無法主投開幕戰後，當時史卓曼（Marcus Stroman）就被認為是可能接替的人選之一，但他很快在接受媒體訪問時公開表示拒絕球團希望他主投開幕戰的任務，對此紐媒在播客節目表達對史卓曼的不滿。

報導指出，布恩（Aaron Boone）與凱許曼（Brian Cashman）曾詢問過史卓曼能否擔綱主投開幕戰的任務，但最終史卓曼以不希望改變自己目前的調整規律所以拒絕教練團的要求。他在受訪時表示，「我將自己的身體擺在第一位，人們可能無法理解在春訓期間改變時間安排會對球員產生多大變化，雖然這看起來可能很容易，但每一天的安排都很重要。對我來說進入開幕戰的名單對我來說就已經足夠了，為洋基的主場開幕戰投球將會非常令人興奮，我等不及上場了。」

請繼續往下閱讀...

對史卓曼這樣的態度，紐約《WFAN》的主持人麥克弗森（Keith McPherson）在播客節目上直言這次拒絕將成史卓曼洋基生涯中的一個小瑕疵，「史卓曼是紐約長島人，過去談論了很多關於成為洋基一員的事情，而在紐約主場完成自己洋基初登板絕對是他的願望之一。雖然他對外稱不想要因打亂自己的調整節奏才拒絕擔任開幕戰先發，但在球隊有需要你的時候拒絕球隊高層的需求並不是個好主意。」

麥克弗森還補充說道，「這個決定將成為他在洋基生涯中的瑕疵，我完全能理解一個紐約子弟想在紐約主場初登板的心情，但完成兒時夢想是一回事，最重要的還是你該履行身為洋基球員的義務，如果洋基希望你上場投球，你就該上場。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法