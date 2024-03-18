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籃球》為國小籃球站台 「台灣飛人」陳信安談對歸化球員看法

2024/03/18 18:15

陳信安。（資料照，桃園領航猿提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿副領隊暨發言人陳信安今出席2024全國國民小學籃球錦標賽記者會。過去他為國家隊一員，現在是球隊高層，對於近期吵得沸沸揚揚的國家隊歸化問題，他提出看法，他認為，法令得先通過，讓主事者能著手進行，同時也點出現階段台灣隊合適的歸化人選條件。

全國國民小學籃球錦標賽將在3月23日於雙北地區12個球場開打，今年共有來自18個縣市、183校、318支球隊參與，參賽人數持續創新高。

今年國小體總邀請新北國王「新台灣人」Q.戴維斯擔任「全國小學籃球大使」，協助體總推展偏鄉以及弱勢族群發展，另外政大雄鷹球員游艾喆、宋昕澔，以及剛奪下冠軍的南山高中黃瀚陞、曹佑寧也現身，鼓勵國小球員。

陳信安今天現身站台，被問到國家隊歸化相關問題，他認為，今天與會來賓不乏委員、立院副院長等人，大家很重視台灣籃球，「希望在這會期內把歸化國籍法修正通過，讓協會能盡快著手，幫助國家隊有好成績。」

陳信安認為，台灣男籃4、5號位懸缺是一直以來的問題，「短時間我們可能需要2到3位外籍歸化，根據不同賽事以不同歸化比賽，跟本土磨合。」他也提到，台灣本土有很多優秀球員，無論是現在CBA、職籃的球員，UBA階段都有很多好手，甚至更長遠到小學籃球都可能有未來國手。

至於歸化球員的條件，陳信安認為，護框、籃板和外線能力是一定要的，「現在國際籃球，不管幾號位都要有外線能力，防守則是每個人都要做的。」

全國國民小學籃球錦標賽3月23日開戰。（國小體總提供）

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