晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平再次熄火沒差！ 道奇投手群賞南韓國家隊16K奪勝

2024/03/18 20:34

大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊大谷翔平今天在首爾與南韓國家隊的友誼賽，3打數沒有安打退場，連續2場比賽安打掛蛋，不過道奇仍以5：2擊敗南韓國家隊，接替先發投手米勒（Bobby Miller）的史東（Gavin Stone）更上演3.1局8K三振秀，道奇投手群整場一共賞了南韓打者16K。

大谷翔平今天擔任指定打擊第二棒，南韓先發投手郭彬一開始先對貝茲（Mookie Betts）投出保送後被他盜上二壘，二棒大谷面對先發投手郭彬擊出三壘方向界外飛球出局，佛里曼（Freddie Freeman）同樣擊出不營養飛球出局，史密斯（Will Smith）選到四壞保送上壘，馬恩斯（Max Muncy）擊出軟弱飛球在中外野落地形成安打攻下首分。

3局道奇先發投手米勒遭遇危機，9棒金盛潤率先敲安，金慧成敲出右外野方向長打形成二、三壘有人局面，尹東熙游擊滾地出局但帶有1分打點並推進二壘跑者上三壘，兩隊1：1平手。姜白虎敲出高飛犧牲打超前比分為2：1，米勒三振掉盧施煥後才結束此局。

李義理3局接替投球，結果他一開始就保送貝茲，大谷翔平敲出不營養飛球出局，佛里曼選到四壞保送上壘，史密斯接著敲出二壘安打，貝茲輕鬆回壘得分後就連佛里曼也靠著精湛跑壘回來得到超前分，馬恩西接力再敲二壘安打取得4：2領先。

大谷翔平。（美聯社）

吳源錫4上接替登板，他三振掉海沃德（Jason Heyward）後被拉克斯（Gavin Lux）敲出一壘安打，接著三振掉貝茲後取得2出局，隨後大谷翔平打擊時，吳源錫第一球就讓他敲出二壘滾地球出局。

6局兩隊投手都上演三振秀，道奇史東登板接替先發投手米勒，連飆2K後投出保送再飆1K。南韓6局派出去年選秀會上的狀元與榜眼登板，18歲榜眼金澤延登板連飆2K後退場，換狀元黃晙舒登板也馬上飆K結束半局。

7下泰勒（Chris Taylor）面對剛被換上場的朴英賢敲出右外野陽春砲幫助道奇取得5：2領先，史東持續絕好調，8局連飆3K，9局史東再飆1K後退場，費耶雷森（J.P. Feyereisen）接替上場直接連飆2K結束比賽。總計米勒5局6K，史東3.1局8K，費耶雷森2K，道奇一共賞南韓打者16K。

史東後援上場大演三振秀。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。