MLB》大谷翔平再次熄火沒差！ 道奇投手群賞南韓國家隊16K奪勝

大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊大谷翔平今天在首爾與南韓國家隊的友誼賽，3打數沒有安打退場，連續2場比賽安打掛蛋，不過道奇仍以5：2擊敗南韓國家隊，接替先發投手米勒（Bobby Miller）的史東（Gavin Stone）更上演3.1局8K三振秀，道奇投手群整場一共賞了南韓打者16K。

大谷翔平今天擔任指定打擊第二棒，南韓先發投手郭彬一開始先對貝茲（Mookie Betts）投出保送後被他盜上二壘，二棒大谷面對先發投手郭彬擊出三壘方向界外飛球出局，佛里曼（Freddie Freeman）同樣擊出不營養飛球出局，史密斯（Will Smith）選到四壞保送上壘，馬恩斯（Max Muncy）擊出軟弱飛球在中外野落地形成安打攻下首分。

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3局道奇先發投手米勒遭遇危機，9棒金盛潤率先敲安，金慧成敲出右外野方向長打形成二、三壘有人局面，尹東熙游擊滾地出局但帶有1分打點並推進二壘跑者上三壘，兩隊1：1平手。姜白虎敲出高飛犧牲打超前比分為2：1，米勒三振掉盧施煥後才結束此局。

李義理3局接替投球，結果他一開始就保送貝茲，大谷翔平敲出不營養飛球出局，佛里曼選到四壞保送上壘，史密斯接著敲出二壘安打，貝茲輕鬆回壘得分後就連佛里曼也靠著精湛跑壘回來得到超前分，馬恩西接力再敲二壘安打取得4：2領先。

大谷翔平。（美聯社）

吳源錫4上接替登板，他三振掉海沃德（Jason Heyward）後被拉克斯（Gavin Lux）敲出一壘安打，接著三振掉貝茲後取得2出局，隨後大谷翔平打擊時，吳源錫第一球就讓他敲出二壘滾地球出局。

6局兩隊投手都上演三振秀，道奇史東登板接替先發投手米勒，連飆2K後投出保送再飆1K。南韓6局派出去年選秀會上的狀元與榜眼登板，18歲榜眼金澤延登板連飆2K後退場，換狀元黃晙舒登板也馬上飆K結束半局。

7下泰勒（Chris Taylor）面對剛被換上場的朴英賢敲出右外野陽春砲幫助道奇取得5：2領先，史東持續絕好調，8局連飆3K，9局史東再飆1K後退場，費耶雷森（J.P. Feyereisen）接替上場直接連飆2K結束比賽。總計米勒5局6K，史東3.1局8K，費耶雷森2K，道奇一共賞南韓打者16K。

史東後援上場大演三振秀。（美聯社）

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