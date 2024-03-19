MLB》記住他的名字！ 南韓18歲右投驚艷大聯盟記者

南韓金澤延去年曾來台參加U18。（資料照，記者林正堃攝）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與南韓國家隊的比賽，南韓雖以2：5不敵道奇，但有多位年輕投手大放異彩，就連大聯盟記者都表示，要記住18歲好手金澤延的名字。

南韓國家隊在6局派出去年選秀榜眼，年僅18歲的金澤延登板，他面對大聯盟強打毫無懼色，連續三振掉大聯盟累積159轟的赫南德茲（Teoscar Hernandez），以及潛力好手奧特曼（James Outman）退場，同個半局南韓再派出同樣僅18歲的狀元左投黃晙舒登板，他直接三振掉2023年百大新秀第37名的瓦加斯（Miguel Vargas）。

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大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）指出，「記住這個右投的名字，金澤延。」、「他展現出能讓打者揮空的速球，而且未來可能成為世界棒球經典賽的先發投手。」

金澤延對台灣觀眾來說並不陌生，他在去年U18世界盃燃燒手臂，連續出賽5天熱投178球，在整屆賽會用247球幫助南韓奪下季軍。不過當時南韓國家隊的調度引起眾多討論，韓媒就曾表示想不到在2023年還能看到如此操勞投手的調度。而另一位表現優異的狀元郎黃晙舒，曾在去年U18對陣台灣的先發投2.1局被敲5安失4分退場吞敗。

除了兩名年輕選手表現精彩外，預計在本季結束後要透過入札制度挑戰大聯盟的二壘手金慧成受到道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）點名，他表示道奇球探有注意到這位二壘手。該場比賽金慧成對道奇火球男米勒（Bobby Miller）敲出一支右外野方向深遠二壘安打。

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