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自由車》96聯賽台中站大黑馬 19歲葉軒佑獨得3件榮譽衫

2024/03/18 22:33

葉軒佑。（96聯賽提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕第四屆96自由車聯賽在台中站揭開序曲，菁英男子組竄出超級黑馬，年僅19歲的大一車手葉軒佑，無懼與一票國手同場較勁，最終在最後300公尺率先突圍，以56分21秒82，拿下自由車生涯第一座冠軍，同時順手抱著冠軍Fulcrum橘衫、登山王Mercedes-Benz紅點衫與新人王OCTO白衫等三件領騎衫。

國中才加入自由車校隊的葉軒佑，生涯總是與冠軍絕緣，去年全中運登山出賽原本有望登頂，未料在終點前爆胎，只能徒呼負負。不過生涯首冠沒有等太久，升上台體大後就圓夢，讓他又驚又喜，賽後情緒還無法平復。葉軒佑透露，「比賽前一天做夢，夢到我在終點前突圍衝刺，最後拿下冠軍。未料複製夢中相同劇本，根本就是美夢成真。」

96聯賽台中站屬於繞圈賽，單圈12.5公里，但並非平路繞圈，路線富含丘陵、短陡坡等經典賽段，同時還有平路及高速髮夾彎，考驗車手技術和耐力，男子菁英組必須繞行三圈，總長約37.5公里。

本場比賽男子菁英組競爭激烈，包括剛結束環台賽的國手吳之皓、旅外車手李冠賢、上屆冠軍橘衫車手李廷威，爬坡好手王景徽、黃文忠和徐御凱等名將，未料卻由菜鳥葉軒佑奪冠，跌破眼鏡。

葉軒佑透露，「其實比賽前段就遇到機械故障，變速器壞掉，花了很大的力氣才回到主集團。之後與李廷威、徐御凱等人形成5人領先集團，一路到最後300公尺下坡路段，我決定率先突圍，順利奪冠。」拿下生涯第一場勝利，葉軒佑第一時間打給家人，感謝他們的支持和鼓勵。

女子菁英組則由老將程詩軒以44分53秒94封后，39歲的程詩軒原本已退役超過10年，期間整整五年沒有碰車，但因為96聯賽重新找回騎車的熱情，繼去年NeverStop永不放棄挑戰巔峰－武嶺站奪冠後，今年再度站上后座。

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