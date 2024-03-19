MLB》讓姜白虎原地轉圈圈！ 道奇大物K翻南韓打者卡位先發

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊史東（Gavin Sotne）在昨日對南韓國家隊的比賽大殺四方，主投3.1局狂飆8K，精采表現也讓他獲得輪值第五號先發的位置。

史東昨接替先發投手米勒（Bobby Miller）登板，3.1局狂飆8K，沒有被打出安打僅投出1次四壞保送，招牌變速球不斷愚弄打者，數據指出他本場投20顆變速球是所有球種中最多（41%），讓對手揮棒15次、揮空11次，揮空率高達73%。

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賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）就表示，他將會成為道奇隊新賽季的第五號先發投手，成功用表現掙得道奇輪值一席之地。

史東3.1局飆8K無失分。（美聯社）

史東在去年大聯盟的百大新秀排行榜名列第56名，上季於大聯盟初登板表現不佳，出賽8場有4場先發，主投31局被打8支全壘打，僅送出22K，投出13次四壞保送，失掉32分有31分自責分，防禦率高達9.00。今年春訓史東4場出賽有3場先發，主投9.2局送出9K，防禦率0.93，拿下3勝0敗。

史東的變速球在去年球探報告有著70分的超高評價（評分採20-80量尺，50為平均），該球就連強打姜白虎也在揮空他的變速球後原地轉了好幾圈，知名棒球網紅《棒球忍者》在社群發文笑道，「我們需要《Statcast》來測量打者的轉速（spinrate通常是用來測量投手球種的轉速）。」

姜白虎在國際賽時常有讓觀眾眼睛為之一亮的表現，可惜負面居多。去年經典賽，姜白虎對澳洲敲出二壘安打後，因慶祝動作過於激烈導致離壘過遠遭澳洲野手觸殺，尷尬場景被台灣網友戲稱「典藏姜白虎」。如今再次貢獻如同電玩人物被三振一樣的「轉圈圈」經典畫面，可說是另類的「大賽型選手」。

姜白虎在去年經典賽因慶祝太熱烈被對手觸殺一幕。（資料照）

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