晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》謝淑薇重返女雙球后 被擠下的冠軍搭檔梅騰絲這麼說

2024/03/19 07:03

謝淑薇（左）超越梅騰絲榮登球后。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 WTA（職業女網總會）本週最新世界排名，謝淑薇超越比利時最佳拍檔梅騰絲（Elise Mertens），生涯第9度榮登雙打球后寶座，連前球后梅騰絲都心服口服：「除了她之外，我不會讓給任何人！」

拜WTA千分大賽的印地安泉勇奪女雙第4冠所賜，謝淑薇以職業積分8360分，15分之差超越原本榜首梅騰絲的8345分，第48週當上全球女雙No.1，這也是「台灣一姊」從去年4月底復出以來，短短11個月4座重量級女雙金盃到手，包括橫掃法國公開賽、溫布頓錦標賽、今年初澳洲公開賽這三項大滿貫，外加上週美西沙漠綠洲城市登頂，戲劇性東山再起過程，連WTA官網都發文盛讚：「去年此時，謝淑薇還忙著在法國阿爾卑斯山滑雪和園藝。自 2022年WTA年終賽以來，她就沒參加過任何比賽，讓身體從20多年的激戰中恢復過來。」並強調，如今不到12個月後，小薇就與3位不同搭檔贏得4座冠軍，職業生涯已有34座雙打金盃。

「身為世界第一，就排名而言，沒人比你更好，所以這確實意味著很多。」梅騰絲雖然失去女雙球后，也為謝淑薇感到高興，並直言隨興自得如她，不論場上或場外，許多方面都會帶來驚喜，「 我喜歡她成為第一，除了她之外，我不會把它讓給其她的人。跟她一起贏得這些大賽，包括大滿貫，都別具特殊意義。」小薇目前7座大滿貫女雙冠軍當中，2021年溫網、今年澳網都攜手梅騰絲拿下；兩人也自2021年以來，第二度合力贏得印地安泉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。