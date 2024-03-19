網球》謝淑薇重返女雙球后 被擠下的冠軍搭檔梅騰絲這麼說

謝淑薇（左）超越梅騰絲榮登球后。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 WTA（職業女網總會）本週最新世界排名，謝淑薇超越比利時最佳拍檔梅騰絲（Elise Mertens），生涯第9度榮登雙打球后寶座，連前球后梅騰絲都心服口服：「除了她之外，我不會讓給任何人！」

拜WTA千分大賽的印地安泉勇奪女雙第4冠所賜，謝淑薇以職業積分8360分，15分之差超越原本榜首梅騰絲的8345分，第48週當上全球女雙No.1，這也是「台灣一姊」從去年4月底復出以來，短短11個月4座重量級女雙金盃到手，包括橫掃法國公開賽、溫布頓錦標賽、今年初澳洲公開賽這三項大滿貫，外加上週美西沙漠綠洲城市登頂，戲劇性東山再起過程，連WTA官網都發文盛讚：「去年此時，謝淑薇還忙著在法國阿爾卑斯山滑雪和園藝。自 2022年WTA年終賽以來，她就沒參加過任何比賽，讓身體從20多年的激戰中恢復過來。」並強調，如今不到12個月後，小薇就與3位不同搭檔贏得4座冠軍，職業生涯已有34座雙打金盃。

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「身為世界第一，就排名而言，沒人比你更好，所以這確實意味著很多。」梅騰絲雖然失去女雙球后，也為謝淑薇感到高興，並直言隨興自得如她，不論場上或場外，許多方面都會帶來驚喜，「 我喜歡她成為第一，除了她之外，我不會把它讓給其她的人。跟她一起贏得這些大賽，包括大滿貫，都別具特殊意義。」小薇目前7座大滿貫女雙冠軍當中，2021年溫網、今年澳網都攜手梅騰絲拿下；兩人也自2021年以來，第二度合力贏得印地安泉。

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