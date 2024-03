MLB》83歲傳奇教頭回來了！洋基羅冬無安打好投後被托瑞換下場

托瑞重返洋基擔任客座教練。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今在熱身賽迎戰費城人,先發投手羅冬(Carlos Rodon)解決6局第2個出局數後,洋基隊喊出暫停、準備換投,緩緩步上投手丘的卻不是總教練布恩(Aaron Boone),而是一個喚起洋基球迷無數回憶的身影、4屆冠軍教頭托瑞(Joe Torre)。

83歲的托瑞近日受布恩邀請重返洋基春訓營擔任客座指導教練,布恩受訪時表示,自己這幾天都在策畫讓托瑞上場換投,「第一個目標是先讓他穿上球衣,其實我不確定他會不會做,他願意真的太棒了。」

「這幾天有他在真的很棒,」布恩對於前輩來訪表示,「球員們都很享受,我相信Joe也很愛回到這裡。」

羅冬今主投5.2局沒被敲任何安打,飆出5次三振、送出1次保送,狀態看起來已經準備好迎接開季,他賽後坦言,看到托瑞上場有點措手不及,還打趣表示本來球隊暫停時想請教練離開,但抬頭發現眼前走上一位大人物,「我心想:『喔,是托瑞,那我必須把球交給他了。』」

托瑞1996年至2007年執掌條紋軍兵符,期間帶領球隊勇奪4座世界大賽冠軍,他上一次以洋基教頭身分換投是2007年美聯分區系列賽第4戰,當時的投手維拉斯(Jose Veras)將球交出後,托瑞隨後把球交給史上最偉大的守護神李維拉(Mariano Rivera)。

