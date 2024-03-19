MLB》83歲傳奇教頭回來了！洋基羅冬無安打好投後被托瑞換下場

托瑞重返洋基擔任客座教練。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在熱身賽迎戰費城人，先發投手羅冬（Carlos Rodon）解決6局第2個出局數後，洋基隊喊出暫停、準備換投，緩緩步上投手丘的卻不是總教練布恩（Aaron Boone），而是一個喚起洋基球迷無數回憶的身影、4屆冠軍教頭托瑞（Joe Torre）。

83歲的托瑞近日受布恩邀請重返洋基春訓營擔任客座指導教練，布恩受訪時表示，自己這幾天都在策畫讓托瑞上場換投，「第一個目標是先讓他穿上球衣，其實我不確定他會不會做，他願意真的太棒了。」

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「這幾天有他在真的很棒，」布恩對於前輩來訪表示，「球員們都很享受，我相信Joe也很愛回到這裡。」

羅冬今主投5.2局沒被敲任何安打，飆出5次三振、送出1次保送，狀態看起來已經準備好迎接開季，他賽後坦言，看到托瑞上場有點措手不及，還打趣表示本來球隊暫停時想請教練離開，但抬頭發現眼前走上一位大人物，「我心想：『喔，是托瑞，那我必須把球交給他了。』」

托瑞1996年至2007年執掌條紋軍兵符，期間帶領球隊勇奪4座世界大賽冠軍，他上一次以洋基教頭身分換投是2007年美聯分區系列賽第4戰，當時的投手維拉斯（Jose Veras）將球交出後，托瑞隨後把球交給史上最偉大的守護神李維拉（Mariano Rivera）。

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Joe Torre makes a pitching change after Carlos Rodón's impressive outing#YANKSonYES pic.twitter.com/qscXK9vWwa — YES Network （@YESNetwork） March 18, 2024

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