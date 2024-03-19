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羽球》全英賽21世紀真實傳說！ 戴資穎歷史留名締非凡成就

2024/03/19 08:25

戴資穎至今已經參加13屆全英賽，累積3冠1亞，留下許多非凡成就，堪稱是「全英賽真實傳說」。（資料照，美聯社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣「戴博士」戴資穎在生涯最後一次超級1000系列全英公開賽止步4強，無緣賽史個人第四冠，無緣挑戰21世紀女單最多冠殊榮，小戴至今已經參加13屆，累積3冠1亞，更留下許多非凡成就，堪稱是「全英賽真實傳說」。

戴資穎自2011年首度參加全英公開賽，2017年逆轉擊敗泰國一姐依瑟儂首度於全英賽封后，隔年則是擊敗日本前球后山口茜完成衛冕，2019年不敵中國一姐陳雨菲無緣挑戰3連霸，收穫亞軍，但2020年甜蜜復仇3度封后。值得一提的是，小戴連續4年打進最終決賽，成為自1999年葉釗穎之後，首位完成這項壯舉的女單球員。

戴資穎生涯共參加13屆全英賽，10度打進4強寫下21世紀賽史女單之最，闖進決賽4次則是與中國傳奇名將謝杏芳、丹麥名將鮑恩和王儀涵並列第一，而她坐擁3座全英女單冠軍，與謝杏芳和鮑恩並列21世紀最多。

全英賽自1899年舉辦以來已有125年歷史，是全世界歷史最悠久的羽球賽事，戴資穎生涯在全英賽共累積38勝是21世紀女單球員最多，在伯明罕留下許多傲人成績。全英賽官方社群網站也向小戴致意：「一位傳奇名將揮手告別了，在最後一次參加全英公開賽之後，戴資穎感謝球迷們的鼓勵與支持，謝謝妳，戴資穎，謝謝妳所做的一切！」

戴資穎與球迷合照。（資料照，美聯社）

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