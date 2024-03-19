MLB》20歲外野大物寫歷史！ 教士開幕戰預計讓梅里爾扛先發

教士預計讓梅里爾站上開幕戰先發。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新賽季開幕戰將從韓國海外賽打響，由季外大補強的道奇對上教士，如今美國媒體報導，教士將在開幕戰拉上20歲大物梅里爾（Jackson Merrill）先發，如果成真，梅里爾將會成為大聯盟史上第3位21歲前，就擔任開幕戰先發中外野手的球員。

梅里爾今年春訓先是用好表現，贏得了飛往南韓的機票，而到了首爾後狀況依然火燙，上一戰對上南韓國家隊的熱身賽，3個打數繳出2支安打，讓他有機會在開幕戰就站上先發。

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大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）指出，教士目前計畫讓梅里爾在開幕戰打先發第9棒、鎮守中外野，屆時他不僅會是繼瓊斯（Andruw Jones）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）後，近50年第3位沒滿21歲就站上大聯盟開幕戰的先發球員，同時也會成為教士隊史最年輕的開幕戰先發球員。值得一提的是，梅里爾至今還沒在3A出賽過，就有機會直升大聯盟。

摩洛西還指出，春訓本來都穿70號的梅里爾，到南韓後改穿3號，預計開幕戰他也會穿上新背號出賽，目前大聯盟官方也已經將他的背號改為3號。

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