MLB》生涯初先發就是開幕戰！白襪24歲火球男寫紀錄

克羅切榮膺白襪隊開幕戰先發。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕白襪左投克羅切（Garrett Crochet）生涯72場出賽都是後援登板，生涯初先發將是球隊開幕戰，寫下難得紀錄。

克羅切在2020年首輪第11指名獲白襪隊青睞，同年就登上大聯盟，2022年因TJ手術整季報銷，生涯至今都待在牛棚，累積3勝7敗防禦率3.55。

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白襪日前把王牌席斯（Dylan Cease）送到教士，開幕戰先發其實並無太多人選，今確定交給這位24歲的火球男，克羅切在春訓出賽4場、1場為先發，累積9局無失分，送出12次三振無保送。

克羅切受訪時難掩驚訝之情，「他們說有好消息要告訴我，我以為是進入輪值而已，」他指出，會抱持謙卑與感激的心情準備這場比賽，「這個春訓我很努力，請教很多隊上的資深球員，也繳出幾場不錯的先發，我覺得（開幕戰先發）是靠表現爭取到的，我等很久了，但不知道這一刻什麼時候會到來，很榮幸能被賦予這項任務。」

根據大聯盟記者藍斯（Sarah Langs）指出，克羅切成為過去110年以來第9位生涯初先發就在球隊開幕戰的投手，上一位是2014年遊騎兵的謝珀斯 （Tanner Scheppers），另外他也是2013年塞爾（Chris Sale）後，白襪最年輕的開幕戰先發。

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