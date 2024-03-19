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MLB》素描風動畫有夠帥！ 大谷翔平全新專屬Logo曝光

2024/03/19 10:19

大谷翔平全新廣告、專屬Logo公開。（圖取自網路）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前正在韓國備戰新賽季開幕的大谷翔平，商業代言活動也沒停下來，今天與他合作的運動品牌就釋出30秒動畫，公開了全新專屬Logo。

該支動畫以素描風格呈現，內容以大谷翔平跑壘為主，動畫尾聲放上標語「In that run, every soul delights」，並且公開了大谷翔平全新專屬標誌。有意思的是，這支廣告大谷翔平跑壘時間大約17秒，正好呼應了大谷本人的背號17號。

對於自己全新的專屬標誌，大谷翔平表示對他來說是很興奮的一刻，很高興可以和球迷分享這次的視覺和成品，也很期待新賽季可以用上這個新標誌。

大谷翔平於2023年結束與日本運動品牌的代言關係，並轉與美國品牌New Balance簽約，成為品牌代言人，上季還在天使隊時，就可以見到大谷使用拍品牌提供的鞋款、手套等，今年初贈送給日本小朋友的手套，也是由該品牌贊助。

實際上大谷翔平成為代言人後，僅出現在品牌廣告中，從未出現過個人標誌，New Balance對此也是保密到家，如今簽約了約一年的時間，球迷終於見到全新的大谷翔平標誌。

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